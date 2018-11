Wil jij ondernemen in de horeca? 5 tips!

Je hebt een briljant plan! Je wil een onderneming beginnen in de horeca. Het starten van een horecabedrijf, of het nu een cafe, restaurant, foodtruck of een bed & breakfast is, vereist een uitgebreide planning. Het beginnen van een nieuw bedrijf is altijd een risico. Neem dus de tijd om je goed voor te bereiden. De juiste locatie, een goed concept, een uitstekende service en de juiste bedrijfsstrategie zijn onderdelen van een succesvolle horecagelegenheid. Marketing moet worden aangepakt – plannen om klanten aan te trekken moeten hoog op de prioriteitenlijst staan. Als dit alles je niet afschrikt, dan hebben wij hier 5 tips op een rij gezet als je wilt ondernemen in de horeca.

1. Maak een plan

Zet je ideeën op papier. Doe onderzoek, maak een ondernemingsplan met onder andere wie je doelgroep is, wie je concurrenten zijn en wat je financiële behoeften zijn. Als je niet weet hoe je een ondernemingsplan moet maken, kun je bij de Kamer van Koophandel lezen hoe je een ondernemingsplan opstelt.

2. Geld zaken

Geen onderneming kan van start gaan zonder geld. En in de horeca kan dat aardig oplopen. Denk aan een bedrijfspand, verzekeringen, eventuele verbouwing, interieurstyling en natuurlijk keukenapparatuur horeca. Financiering voor een nieuw bedrijf kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, of dat nu je spaargeld, een banklening, crowdfunding of een particuliere investeerder is. Wanneer investeringen door een derde partij worden verricht, is het van essentieel belang dat de voorwaarden voor de relatie tussen de ondernemer en de investeerder worden vastgelegd en dat dit de sleutel is tot de voortdurende relatie tussen de partijen. Vergeet ook niet dat je een zakelijke bankrekening moet openen en dat je betaaloplossingen moet hebben voor jouw klanten.

3. Locatie en inrichting

De locatie van je horeca onderneming kan een sleutelfactor zijn voor het succes of falen ervan. Het is belangrijk dat je verschillende locaties onderzoekt om ervoor te zorgen dat de demografische samenstelling van het gebied een aanvulling vormt op het type locatie dat je wilt vestigen.

Vragen die je jezelf moet stellen zijn:

Kunnen je potentiële klanten er makkelijk komen?

Zijn er voldoende leveranciers beschikbaar?

Wie zijn de potentiële concurrenten die al in het gebied zijn gevestigd?

Hoe kunnen bestaande bedrijven in het gebied de jouwe aanvullen?

Naast de locatie is ook de inrichting belangrijk. Je wilt immers dat deze past bij hetgeen je wilt uitstralen en de klanten die je wilt aantrekken.

4. Laat je horeca bedrijf opvallen!

Wat biedt jou bedrijf aan dat je concurrenten niet doen? Dit moet je jezelf afvragen. Als je niet zo snel een antwoord weet, is dit het eerste waar je aan moet werken. Een uniek verschil maken is de sleutel tot een succesvolle horeca onderneming. Een aantal factoren waar je onder andere aan zou moeten denken zijn: kwaliteit, service, het menu, locatie, prijzen, verscheidenheid, interieur en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

5. Service Service Service

Je hebt misschien het beste eten in de buurt, maar als je geen goede service biedt, kan het avontuur snel afgelopen zijn. Probeer ervoor te zorgen dat elke klant blij wordt, ongeacht of ze ongelijk hebben. Dit zal hen aanmoedigen om weer terug te komen en positieve mond-tot-mondreclame te verspreiden. Hoe moeilijk het ook is om sommige klanten tevreden te stellen, het is iets kleins wat je moet doen voor een goed resultaat. Iets wat je nooit moet vergeten is dat je klanten je rekeningen betalen! En zorg voor continuïteit van de goede service.

Goede service kan alleen met een goed team. Het vinden en behouden van het juiste personeel is erg cruciaal voor een succesvolle horecagelegenheid, en erg moeilijk. Zorg dus goed voor ze en houdt ze gemotiveerd door ze bijvoorbeeld te belonen voor goede werkethiek en voor het in stand houden van een positieve werkomgeving. Blij personeel = tevreden klanten.