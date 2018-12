Wil je je tieners helpen? Maak hun leven voorspelbaar

Als je thuis consistente routines voor je tiener vaststelt, kan dit een terugslag veroorzaken, maar het kan hem of haar ook in de toekomst in staat stellen succes te boeken. Onderzoekers vonden dat tieners met meer gezinsroutines tijdens de adolescentie hogere schoolinschrijvingen hadden en minder kans hadden om alcohol te gebruiken als ze jonge volwassenen zijn, naast andere positieve uitkomsten.

Onderzoekers analyseerden gegevens die werden verzameld van meer dan 500 tieners toen ze 16 waren en het ging door tot hun 21e. De tieners wiens primaire verzorgers meer familie-routines rapporteerden – zoals regelmatige maaltijden, consistente bedtijden en naschoolse schema’s – meldden minder alcoholgebruik, meer zelfbeheersing en emotioneel welzijn en hogere inschrijvingen van hogescholen op jonge leeftijd.

Onderzoekers analyseerden ook biologische monsters van de tieners en ontdekten dat mensen met meer routines bij de familie tijdens de adolescentie lagere niveaus van adrenaline, een stresshormoon, vertoonden.

De voordelen van gezinsroutines bleven over het algemeen bestaan, zelfs nadat de onderzoekers andere factoren in aanmerking hadden genomen, zoals niveaus van ondersteunende ouderschap, huishoudelijke chaos en sociaaleconomische status. Routine, consistentie en voorspelbaarheid, zo suggereerde het onderzoek, zijn krachtige invloeden op het leven van een tiener.