Wildlife Film Festival Rotterdam 2018

Voor de mooiste natuurdocumentaires ga je deze herfstvakantie naar Rotterdam waar van 24 t/m 28 oktober het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) wordt gehouden. Vijf dagen lang worden in filmtheater Cinerama de beste en meest recente natuurdocumentaires uit binnen- en buitenland vertoond en kunnen bezoekers, jong en oud, genieten van maar liefst tachtig filmvertoningen. Films die met prachtige beelden en indrukwekkende verhalen de schoonheid van de natuur laten zien, maar ook documentaires over de relatie tussen mens en natuur. Een groot deel van de films die tijdens WFFR worden vertoond was nog niet eerder in Nederland te zien.

De selectie aan natuurfilms is breed: van de nieuwste documentaires van David Attenborough tot WAD, overleven op de grens van water en land, de nieuwste film van Ruben Smit (2018). Het programma bestaat uit maar liefst tachtig vertoningen van topfilms waaronder Yasuni Man (Ryan Killackey, 2016), Jane Goodall – Saving Paradise Islands (Jochem van Rijs, 2017) en Ranger and Leopard (Amiri Fatholla, 2017), een Iraanse film over de Perzische panter.

Naast het bekijken van indrukwekkende natuurfilms kunnen de bezoekers in gesprek met de vele aanwezige filmmakers en zijn er speciale en interessante lezingen rond natuurbescherming en het maken van natuurfilms.

Wildlife Film Festival Rotterdam

Datum: 24 t/m 28 oktober 2018

Start kaartverkoop: 1 oktober 2018

Tickets: €8,50

Locatie: Cinerama, Westblaak 18, Rotterdam

www.wffr.nl

Beeld: (C) Planet Earth II