Deze winter essentials mogen niet in garderobe ontbreken

De winter staat voor de deur dus is het weer tijd om je garderobe te updaten. Met de koudere dagen in het vooruitzicht en misschien zelfs sneeuw, zijn er een paar winterse items die je in je kast moet hebben. Dus, of je nu probeert je seizoensgarderobe met basis stukken aan te vullen of op zoek bent naar nieuwe items om aan je kledingkast toe te voegen, we zetten hier de winter essentials van dameskleding op een rij.

Een jas die bestand is tegen winters weer

In de winter kan het behoorlijk koud worden. Zeker als je kijkt naar de vorige winter. Daarnaast regent het regelmatig en laat de sneeuw zich soms ook zien. Een jas die bestand is tegen onverwachte weersomstandigheden mag dan ook niet in je garderobe ontbreken.

Skinny jeans

Skinny jeans zijn perfect voor de winter, omdat hun strakke silhouet ervoor zorgt dat je meerdere items op elkaar kunt dragen voor warmte. Draag ze met platte laarsjes overdag of met hakken als je een avondje uit gaat.

Een basic vest

Een basic vest is het perfecte item om over elke outfit te dragen als je wat extra warmte nodig hebt of om je schouders te bedekken. Zoek er een die dun genoeg is om gemakkelijk onder je jas te dragen.

Gebreide trui jurk

Met een gebreide trui jurk kan je gemakkelijk nog een jurk aan in de winter, terwijl je het lekker warm hebt. Voor extra warmte, combineer het met een maillot, legging of een skinny jeans. Het maakt niet uit of je kiest voor een nauwsluitende stijl of een ruimvallend model; beide kunnen.

Enkellaarzen

Houd je voeten comfortabel en stijlvol bedekt met een paar enkellaarzen. Deze laarzen zijn gemakkelijk om te lopen, altijd in stijl en gaan lang mee. Zelfs als ze een beetje versleten zijn kunnen ze nog steeds.

Een grote sjaal die je om je heen kunt wikkelen

Een grote sjaal voegt iets chique toe aan elke winteroutfit en hoe groter, hoe beter! Er zijn ontelbare manieren om dit accessoire te stylen, of je het nu om je schouders gooit of het meerdere keren om je heen wikkelt.

Een cashmere trui

Een goede cashmere trui is tijdloos, lichtgewicht, warm en voelt super zacht aan. Dit chique item kan je zowel netjes als casual dragen, en past bij vrijwel alles wat je draagt.

Een statement jas

In de winter is je bovenkleding het belangrijkste aspect van je garderobe dus waarom maak je geen statement? Een statement jas voegt een vleugje kleur toe aan elke outfit.

Een basic shirt met lange mouwen

Een eenvoudig, zacht T-shirt met lange mouwen is het soort shirt dat je elke dag zou willen dragen. Draag het alleen als het weer niet zo koud is, of onder een wollen trui of vest als het extra koud is.

Over de knie laarzen

Warm en chic – de perfecte wintercombinatie! Over de knie laarzen staan goed met een skinny jeans en een trui voor een casual look overdag, of met een rok of mini-jurk voor een avondje uit.