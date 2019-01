Winter staycation ideeën & tips

Nu het zo koud is, droom je misschien van zon, zandstranden of gewoon naar buiten gaan zonder kou te voelen. Ja, het is weer die tijd van het jaar, wanneer veel mensen gaan fantaseren over het nemen van die zonnige vakantie. Als je geen geld hebt, is dit niet echt haalbaar. Gelukkig, hoe klein je budget ook is, je kunt altijd plannen bedenken voor een staycation – lekker thuis vakantie vieren.

Een Staycation is niet voor klusjes of boodschappen

Het is zo verleidelijk om vakantietijd thuis te behandelen als “inhaaltijd” voor alle klusjes, projecten en boodschappen die je hebt uitgesteld vanwege je drukke agenda. Als je niet oppast, besteedt je je vrije tijd aan het schoonmaken van de oven, het opknappen van de logeerkamer, het bijhouden van het wekelijkse schoonmaakschema, het inhalen van de was en het kijken naar tv. Niets van dat is waar een staycation over gaat. Vermijd de verleiding om te werken terwijl je op vakantie bent. Je kunt dit voorkomen door je huis schoon te maken voordat je vakantie begint. Sommige mensen doen dit wanneer ze een echte vakantie nemen (omdat het zo leuk is om thuis te komen in een schoon huis), en het is een goed idee om hetzelfde te doen voor een staycation.

Plan ook in detail wat je gaat doen voordat je vakantie begint, zodat je niet thuis zit en niets doet. Er zijn verschillende leuke buitenactiviteiten in de winter voor kinderen en volwassenen. Hieronder ​enkele ideeën die je kunt gebruiken voor je staycation.

* Verken je stad, dorp of parken.

* Bezoek lokale musea of ​​historische monumenten.

* Probeer nieuwe recepten. Je kunt thuis gastronomische recepten proberen voor een lekker diner of lunch, of ontbijt.

* Ga schaatsen.

* Verzamel een aantal boeken van de bibliotheek die je wilt lezen (een goede manier om geld te besparen op boeken en tijdschriften).

* Geniet van een bezoek aan een plaatselijke spa voor een massage of een dag luieren in de bubbelbaden en sauna’s.

* Doe een knutselproject wat je altijd al wou proberen. En er is geen betere tijd dan een staycation om een nieuwe vaardigheid te leren!

* Plant een kruidentuin binnenshuis. Dit kan je ook helpen de hele winter geld te besparen!

* Geef een winterfeest met je vrienden. Glühwein, fondue en spelletjes zullen je opwarmen.

* Ga naar een lokaal sportevenement.

* Vind indoor plezier zoals bowlen, trampoline springen of minigolfen.

* Ga naar een botanische tuin. De lucht is warm en er zijn tropisch en weelderige planten en bloemen.

* Probeer een nieuw restaurant uit.

* Doe een leuk DIY-project.

* Maak een winterse wandeling.