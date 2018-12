WithLove is dé eerste romantische streamingdienst van Nederland

Vindt je het ook zo lekker om heerlijk op de bank te kruipen met een dekentje en te kijken naar feelgoodfilms? Vanaf vandaag hoef je niet meer uren te zoeken naar de leukste romcoms, want vanavond om 20:00 uur gaat WithLove live. WithLove is dé romantische streamingdienst van Nederland. Hier kijk je onbeperkt de beste romantische comedy’s, dramafilms en series online.

Met WithLove kijk je 24/7 de beste romantische films.Van bekende klassiekers als Book of Love, Autumn in New York, The Heart of Christmas, Personal Effects, Madame Bovary, Smoorverliefd en Hartenstraat, tot nog niet eerder in Nederland vertoonde romcoms. Op WithLove verschijnen elke week vijf nieuwe films. WithLove begint met honderd titels en groeit in 2019 door naar minimaal 250 titels, waarvan minimaal 50 premièrefilms voor de Nederlandse markt.

Dit kan voor €5,95 per maand. Check voor meer informatie https://withlove.tv.