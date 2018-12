Dit worden de woontrends voor 2019 | Visgraat, bohemian en marmer

Het nieuwe jaar staat voor de deur! En dat betekent dat ook de nieuwste woontrends voor 2019 binnendruppelen. Kijk jij ook zo uit naar een gezellige metamorfose in huis waarbij je de ruimtes kunt aankleden volgens de laatste trends? Maak jouw woning klaar voor het nieuwe woonseizoen en ontdek unieke trends die van jouw huis een thuis maken. Zo zien we onder andere de visgraat vloer in populariteit toenemen, maar ook marmer kan niet ontbreken. Marmer in combinatie met gouden accessoires is dan ook dé trend van 2019. En hou je van een vleugje bohemian? Dan kan je in het nieuwe jaar je geluk niet op, want de stijl zie je terug in zowel het meubilair als de bijbehorende decoraties. Veel woonplezier toegewenst!

Dit worden de trends voor 2019!

Het nieuwe woonseizoen breekt bijna aan en daarom hebben we speciaal voor jou trends gespot die jouw interieur compleet maken. Overweeg je een nieuwe vloer? Denk dan aan de populaire visgraat vloer die met het unieke patroon de ruimte een stijlvolle sfeer meegeeft. Het is een klassieker die weer helemaal hip is en sla je een woonmagazine open dan kan je niet meer om deze prachtige vloer heen. De meningen zijn er overigens wel over verdeeld, ben jij fan van deze originele vloer? Een andere trend die we komend jaar meer zullen zien is de bohemian woonstijl. Je treft unieke producten met een eigen verhaal, verschillende patronen en kleuren aan in een bohemian setting. Ook materialen worden graag in deze woonstijl gemixt, denk bijvoorbeeld aan riet, textiel met franjes en grafische vloerkleden en unieke wanddecoratie.

Marmer met gouden accessoires

Hou jij van marmer? Het geeft de ruimte een luxe uitstraling. Zeker in combinatie met gouden woondecoratie kan je er een prachtig geheel van maken. Of je nu kiest voor een aanrecht van marmer, een bureau met deze textuur of dat je geniet van onderzetters van marmer; deze trend maakt jouw woning helemaal af! Plaats er ter aanvulling enkele subtiele accessoires bij van goud en je creëert een uitstraling waar je het hele jaar woonplezier door mag ervaren.

Extra genieten van deze woontrends door te besparen

