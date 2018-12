Zo ga je om met een frenemy op het werk

Als je frenemies hebt in je leven kan dat heel vervelend zijn, maar als je met ze werkt, kan het ronduit moeilijk zijn. Het hebben van een haat-liefhebbende relatie met een collega is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus wat kun je doen om het werken met een frenemy draaglijk te maken? Hier zijn vijf manieren om met frenemies op het werk om te gaan.

Houd je ideeën voor jezelf

Een frenemy zou jou ideeën kunnen stelen en zichzelf krediet kunnen geven, dus is het niet verstandig je ideeën met zo iemand te delen tot het moment rijp is. Presenteer je ideeën tijdens een vergadering of gewoon aan je baas en met niemand anders. Zelfs het delen van je ideeën met iemand waarvan je denkt dat het een vriend is, kan averechts werken. Wees dus voorzichtig met wat je deelt.

Roddel niet

Houd je mening over je frenemie voor jezelf. Het verspreiden van roddels over iemand leidt alleen maar tot narigheid, of het nu fysiek, sociaal of emotioneel is, en het kan ernstige gevolgen hebben, afhankelijk van hoe de roddels worden waargenomen en door wie. Doe het dus niet. Het is het niet waard.



Maak het niet erger

Olie op het vuur gooien kan op verschillende manieren. Roddels, zoals hierboven vermeld, kunnen de situatie erger maken. Concurrentie kan een goede zaak zijn omdat het je kan helpen om jezelf te verbeteren, maar het kan ook zeer destructief zijn als het uit de hand loopt. Je geduld verliezen als er een conflict ontstaat, kan weer bij je terugkomen. Woorden die in woede zijn uitgesproken, kunnen vaak niet worden teruggenomen. Wraak nemen is ook een andere manier om het erger te maken. Als je frenemie dit doet, doe het niet terug. Het zal nooit stoppen als jullie twee doorgaan telkens wanneer er een probleem is.

Kijk naar jezelf

Kijk eens naar jezelf en kijk of er iets is dat je aan het doen bent dat het probleem mogelijk zou kunnen vergroten. Wat kun je doen om je gedrag te verbeteren met je frenemy? Misschien zul je zien dat als je je gedrag verandert, je een relatie zou kunnen hebben die niet over competitie gaat of elkaar vernietigt.

Wees professioneel

Zoals altijd, behandel jezelf op een professionele manier. Als je ervoor kiest om je frenemy te confronteren, doe dat dan privé in plaats van tegenover anderen. Wees vriendelijk met je woorden of zeg helemaal niets. Als het erop aankomt, loop weg of vermijd je frenemy om verdere problemen te voorkomen. Je hebt de controle over hoe je je werk frenemy aanpakt. Door ervoor te zorgen dat je gedrag niet de zaken moeilijker maakt, wordt het werken met een frenemy veel draaglijker en aangenamer.