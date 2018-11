Zo hou jij jouw baby warm deze winter!

Baby’s kunnen moeite hebben met het in stand houden van hun eigen lichaamstemperatuur, dus als moeder is het jouw taak je baby warm te houden. Helaas is het niet altijd even makkelijk een goede balans te vinden tussen een baby warm houden en hem/haar oververhitten. Hier daarom zes tips om je baby gezond, warm en comfortabel te houden, of je nu naar buiten gaat of hem/haar ’s nachts instopt.

Zorg voor een aangename kamertemperatuur

Om ervoor te zorgen dat je baby het niet te warm of te koud krijgt, moet je de kamer op een aangename temperatuur tussen de 18 en 20 graden houden. Gebruik een kamerthermometer om de kamer van je baby op een veilige, comfortabele temperatuur te houden. Zorg er ook voor dat het bedje van je kleintje niet in de buurt is van de verwarming. Plaats ook geen hete kruik of een elektrische deken in het bed als de baby erin ligt.

Draag de juiste kleding

Om je kleintje warm te houden tijdens het slapen, draag niet de dikke kleding. Kies voor dunne, warme lagen die je gemakkelijk uit kunt trekken als je de luier moet verschonen. Soms, wanneer het echt koud is, kun je een slaapzak aandoen. Als je naar buiten gaat kun je je baby in laagjes aankleden. De onderste laag kan nauwsluitend zijn, zoals een romper en deze leuke babybroekjes bij Jayno.nl. Daarboven kan je nog een laag dragen zoals een broek en een shirt met lange mouwen en eindigen met een jas, muts, wanten en warme slofjes om handen en voeten warm te houden. Kies voor ademende stoffen zoals katoen.

Gebruik de draagzak

Als je een wandeling wilt maken hoef je niet altijd de kinderwagen te gebruiken. Houdt je baby warm met je lichaamswarmte door hem/haar in een draagzak te zetten. Het plaatsen van je baby in een draagzak in je jas, kan de baby beschermen tegen de wind en de kou waarmee je wordt geconfronteerd als je naar buiten gaat.

Gebruik een voetenzak en regenhoes

Neem je wel de kinderwagen mee, vergeet dan niet een voetenzak of deken mee te nemen om de baby tegen de kou te beschermen. Als het extra koud is wil je misschien nog een extra beschermlaag aan je kinderwagen toevoegen. Een regenhoes kan beschermen tegen de wind, regen en sneeuw en de baby warm en droog houden.

Trek de jas uit in de auto

Als je de baby in de auto meeneemt doe dan de jas uit. De auto is warm genoeg en met een jas aan krijgt de baby het misschien te heet. Voordat de auto is opgewarmd kan je een deken gebruiken om de baby toch warm te houden. Bovendien is het niet veilig als je baby een jas aan heeft in het autostoeltje, omdat er een grote opening ontstaat tussen de riemen en de baby, waardoor er meer kans op verwonding is mocht er een ongeluk gebeuren.

Vergeet de huid niet

De gevoelige huid van je baby is extra kwetsbaar voor de kille wind buiten en de droge warmte binnenshuis. Houd de huid van je baby gehydrateerd door lotion of crème te gebruiken die speciaal gemaakt zijn voor baby’s.