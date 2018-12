Zo houd jij je telefoon zo lang mogelijk goed!

Mobiele telefoons kunnen een behoorlijke investering zijn, en daarom is het belangrijk om ze in de beste staat te houden om te zorgen dat ze lang meegaan. Niet iedereen heeft immers de mogelijkheid om naar de winkel te gaan en een nieuwe telefoon te kopen om een kapotte telefoon te vervangen, vooral als de telefoon niet verzekerd is. En we weten allemaal dat we vandaag de dag niet meer zonder onze telefoon kunnen. Het is dus verstandig om ze met de juiste zorg te behandelen. Hieronder wat tips om je telefoon zo lang mogelijk goed te houden.

Let op de temperatuur

Het is het beste om je telefoon op een redelijke temperatuur te houden. Zorg dat het niet heet wordt omdat het oververhit kan raken. Je hebt vast weleens gemerkt dat je telefoon warm wordt als je het te lang achter elkaar gebruikt. Leg het niet direct in zonlicht, want dat is niet goed voor de telefoon. Als het te koud wordt, kan dit ook de oplaadbare batterij in de telefoon beschadigen. Houd de telefoon dus dicht bij of rond kamertemperatuur.

Behandel het voorzichtig

De telefoon is een delicaat ding, behandel het dus ook zo. Goed zorgen voor een mobiele telefoon houdt in dat het uit de buurt van water of vloeistoffen wordt gehouden. Als het regent, zorg ervoor dat het niet in contact komt met water. Houd de telefoon stevig vast tijdens het gebruik, zodat je deze niet kan laten vallen. Uiteindelijk is het doel om gevaren te beperken.

Houd het schoon

Een mobiele telefoon kan in de loop van de tijd extreem vuil worden, vooral als je het vaak gebruikt.

Het wordt blootgesteld aan vingerafdrukken en oliën, om nog maar te zwijgen over alle andere ziektekiemen waarmee het elke dag in contact komt. Er zijn veel poorten en oppervlakken die gemakkelijk verstopt kunnen raken door vuil, waardoor de telefoon mogelijk niet goed functioneert. Gebruik geen chemische stoffen om het schoon te maken, maar veeg het af met een microvezeldoek.

Bescherm het

Koop zo snel mogelijk na aanschaf een hoesje. Dat is een van de beste manieren om je telefoon in goede staat te houden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de hoes speciaal is ontworpen voor jouw type telefoon om ervoor te zorgen dat deze goed past. Als je bijvoorbeeld de nieuwe iPhone XR hebt gekocht, dan moet je geen Samsung hoesje kopen. Koop een hoesje voor je iPhone XR van Gsmpunt.nl en je zit altijd goed. Vergeet ook geen screen protector aan te schaffen. Deze zorgt voor bescherming tegen krassen en beschadigingen van het scherm.

Zorg voor de batterij

Probeer ervoor te zorgen dat de batterij zo lang mogelijk ‘als nieuw’ blijft, want batterijen gaan vaak snel kapot. Laad de telefoon niet te vaak op en maak er geen gewoonte van om je telefoon op te laden wanneer deze niet leeg is. Laat de batterij zo leeg mogelijk worden voordat je deze volledig oplaadt. De meeste telefoons geven een waarschuwing wanneer het tijd is om het op te laden.

Maak ruimte vrij

Hoe langer je de telefoon hebt, hoe voller deze zal worden. Hoe meer je hebt opgeslagen op je telefoon en hoe meer apps je hebt geïnstalleerd, hoe trager het zal worden. Na verloop van tijd kan dat prestatieproblemen veroorzaken. Verwijder apps of notities die je niet gebruikt. Als de telefoon vol staat met foto’s en/of video’s, kun je deze uploaden naar een persoonlijke cloudopslagdienst zoals Google Drive, Apple iCloud of Dropbox. Verwijder vervolgens eenvoudig de lokale inhoud van jou telefoon.