Zo kook je elke keer het perfecte hardgekookte ei

Het koken van hardgekookte eieren is een essentiële kookvaardigheid – een taak die ogenschijnlijk gemakkelijk lijkt maar het niet altijd is. De twee meest voorkomende problemen bij het koken van hardgekookte eieren zijn het verkrijgen van de juiste gaarheid en eischaaltjes die gewoon niet loslaten zonder een groot deel van het wit mee te nemen. Maak het proces gemakkelijker met onderstaande tips.

Stap 1: Plaats de eieren in een pot, bedek ze met koud water en plaats de pot op het fornuis. Het is het beste om eieren te gebruiken die net voorbij het punt van vers zijn, maar niet verlopen of slecht zijn. Het buitenste membraan in verse eieren heeft de neiging om meer aan de schaal te kleven dan oudere eieren, waardoor het schilproces moeilijker wordt.

Stap 2: Breng het koude water aan de kook. Zodra het water aan een rollende, borrelende kook aankomt, zet dan het vuur uit, dek de pan af en haal hem van het vuur. Laat de eieren in het water zitten totdat ze gaar zijn; ongeveer 9 minuten voor middelgrote eieren en 12 minuten voor grote eieren. Volg deze timing om ervoor te zorgen dat de eieren perfect worden gekookt met heldere gele dooiers en niet-rubberachtige eiwitten.

Stap 3: Wanneer de timer afgaat, haal de eieren uit het hete water en plaats ze in een grote kom met koud water om het kookproces te stoppen en de temperatuur van de eieren te verlagen. Als de eieren op kamertemperatuur zijn, is het tijd om ze te pellen – als het kouder is ze zullen moeilijker te pellen zijn.

Stap 4: Rol het ei onder je handpalm op het aanrecht zodat de schaal helemaal breekt, en dompel het ei dan onder in je kom met water op kamertemperatuur. Dit zal helpen om het membraan los te maken dat het wit met de schaal verbindt. Terwijl het ei nog steeds ondergedompeld is, begin je het te pellen. Je kunt er ook voor kiezen om de eieren onder het stromende water van de kraan af te pellen, zodat de extra druk van het water ook kan helpen om de schaal te verwijderen.