Zo leef je als een local tijdens je vakantie

Rond dwalen door een nieuwe stad of bestemming zonder enig idee waar de leuke dingen zijn – we kennen het allemaal. Dit hoeft niet zo te zijn. Volg deze tips en je zult in een mum van tijd in contact komen met de lokale bevolking.

Huur een appartement of huis in plaats van een hotelkamer

Hotelkamers zijn meestal gelegen in de buurt van de belangrijkste toeristische attracties. Met andere woorden, als je deze accommodatieoptie kiest, krijg je misschien nooit een echt gevoel voor de stad in kwestie. Een haalbaar alternatief is om een vakantiewoning te boeken. Het beste deel is dat het huren van een huis of flat vaak vergelijkbaar of zelfs goedkoper is dan een hotelkamer, en je krijgt talloze extra voordelen, waaronder een keuken.

Ga naar een sportevenement

Het maakt niet uit of het om voetbal, basketbal of honkbal gaat – het bekijken van een lokaal sportevenement is een geweldige manier om te zien hoe de lokale bevolking zich ontspant. Zorg er wel voor dat je neutrale kleuren draagt: je wilt niet de enige persoon in het rood zijn die onder fervente blues-supporters zit.

Niet overal eten

Enkele eenvoudige regels als het om eten gaat: 1. Eet nooit ergens dat door zijn logo internationaal herkenbaar is; 2. Eet nooit ergens dat adverteert dat het een Engels of Nederlands menu heeft; 3. Eet nooit bij een fastfoodketen die je herkent – ongeacht wat voor kater je ook hebt.

Leer een beetje de taal

De vier woorden die je zeker nodig hebt zijn: “Ja”; “Nee”; “Sorry” en “Bedankt”, moet je op zijn minst kennen. Meer is natuurlijk een aanrader.

Wees niet bang om af te dingen

Op de meeste plaatsen doet het geen kwaad een ​​beetje onderhandelen te proberen. Ze zijn het gewend en verwachten het ook.

Ga naar een supermarkt

Thuis is winkelen in de supermarkt is misschien niet je favoriete bezigheid, maar op vakantie is het een fascinerende wereld van exotisch eten, goedkope souvenirs en een kans om etenswaren en snoep te zien die je niet in de supermarkt thuis kunt vinden.

Neem niet de metro

Ondergronds kan je snel van A naar B gaan, maar hoe ga je ooit een stad leren kennen als je eronder reist in plaats van er doorheen? Neem de bus, fiets of nog beter, loop.