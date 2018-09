Zo maak jij net zulke mooie beelden als in het tv programma Drone Masters!

Heb jij ook het tv programma Drone Masters gezien? In het programma moeten bekende Nederlanders verschillende opdrachten uitvoeren met een drone zoals een behendigheidsopdracht, een foto-opdracht en een video-opdracht. En de vraag is wie van hen is de beste dronepiloot? De deelnemers fotograferen onder ander vanuit de lucht en maken mooie beelden. Maar ook in het normale leven is drone fotografie de laatste jaren enorm gegroeid. Het biedt immers de mogelijkheid om foto’s te maken die je niet kan maken met een mobiele telefoon of een digitale camera. Wil jij ook zulke mooie beelden maken als in het tv programma Drone Masters? Lees hier onze tips.

Zorg dan je weet hoe je drone werkt

Voordat je gaat vliegen met je droge moet je weten hoe het werkt. Lees aandachtig de gebruikershandleiding. Daar staan veel handige tips voor het gebruik, en ook wat je moet doen in bepaalde situaties.

Zoek een goede locatie

Zoek een goede locatie om te vliegen, want in verband met de veiligheid mag je niet overal vliegen met een drone. Zo mag je niet in de buurt van een vliegveld vliegen, en niet boven aaneengesloten bebouwing. Je mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water. Ook mag je bijvoorbeeld niet in het donker vliegen, want je moet de drone altijd kunnen zien.

Zorg voor goed licht

Probeer te vliegen wanneer het licht goed is. Denk aan het zachte, geel getinte licht als de zon begint en zijn reis beëindigt aan de horizon. Ook wanneer de lucht levendig blauw is voor zonsopgang in de ochtend en na zonsondergang in de avond is ideaal. Licht is een cruciaal ingrediënt voor elke foto en deze speciale momenten van de dag zijn perfect voor zowel op de grond als in de lucht.

Neem een extra batterij mee

Levensduur van de batterij is een grote factor bij drones. De meeste batterijen gaan 20-25 minuten mee voordat je ze opnieuw moet opladen, dus is het handig om een extra batterij mee te nemen om je meer tijd te hebben tijdens een opname.

Maak afbeeldingen met een hogere resolutie met panoramafoto’s

Drone-camera’s zijn vaak beperkt in termen van fotoresolutie vanwege het relatief lage aantal megapixels. Dit geldt natuurlijk niet voor de duurdere drones. Een manier om het aantal pixels te verhogen, is door een panorama foto te nemen. Drones zijn meestal erg goed in stil en op een niveau blijven, waardoor het maken van een serie foto’s voor een panorama heel gemakkelijk is.

Heb je ook zo een zin gekregen om met een drone aan de slag te gaan. Droneland.nl is dé drone specialist van Nederland. Hier vindt je het ruimste assortiment aan drones voor zowel consumenten als voor professioneel gebruik. Durf je het toch niet helemaal aan? Droneland biedt ook vlieglessen aan die worden gegeven door gecertificeerde instructeurs. Zo wordt je voorbereidt om een optimale en veilige drone vliegbeleving te ervaren.