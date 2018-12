Zo maak je het perfecte kaasplankje voor de feestdagen

Een kaasplankje is perfect voor de komende feestdagen, en is zowel een lust voor het oog als een lekker aperitief. Het is een ideale manier om gasten in de stemming te brengen, en om gesprekken op gang te brengen. Vraag je je af welke kazen je moet gebruiken? Het gebruik van verschillende kazen, waaronder zacht, hard en een scherp blauw, is een aanrader. En vergeet niet om ze op kamertemperatuur te laten komen. Hier enkele tips voor het perfecte kaasplankje.

Begin met een plank

Een mooie houten plank waar je de harde kazen goed op kunt snijden is een must. Zorg er ook voor dat er voor ieder kaasje een eigen kaasmesje is. Kies ongeveer vijf soorten kazen, variërend van sterkere en scherpere kazen tot zachtere kazen.

Voeg fruit toe

Voor visuele aantrekkingskracht vul je lege plekken op de plank met kleurrijk fruit zoals bessen en steenfruit in plakjes gesneden. Natuurlijk zijn ook partjes verse vijgen favoriet. Het toevoegen van gedroogd fruit geeft een intense smaak en een andere textuur. Enkele opties zijn onder andere gedroogde abrikozen, walnoten, verse druiven en appels.

Iets hartigs

Om een ​​smakelijke charcuterie plank te creëren, kun je smaak toevoegen met chutney en een selectie van worst en paté. Olijven en geroosterde noten zijn ook een must voor elke kaasplank. Gekruide crackers en sesambroodstokjes voegen contrasterende smaken en texturen toe en gaan goed met verschillende kazen. Zachte en kleverige kazen zijn ideaal voor deze gelegenheid. Serveer deze kaas rechtstreeks uit zijn ronde houten doos met een lepel. Zie het als een dip! Gebruik groenten zoals schijfjes radijs en worteltjes om hartige tonen en meer textuur toe te voegen.

Voeg een vleugje kleur toe!

Voeg rode en groene accenten toe om het feestelijk thema te markeren. Voor groen, probeer stengels van rozemarijn of trossen groene druiven. Voor rood, zal een kom granaatappelzaden of gedroogde veenbessen het doen. De scherpte van cranberry’s past perfect bij de zachtheid van de Brie. Giet een paar lepels cranberrysaus over een stukje Brie.

