Zo overleeft jouw huid de komende winter!

Ondanks dat de winter hartstikke gezellig en sfeervol kan zijn, is het voor veel mensen absoluut niet het meest favoriete seizoen. Koud, donker, slecht slapen, winterdepressies… de winter brengt veel ellende met zich mee voor veel van ons. Wat voor vrijwel iedereen geldt: je huid vraagt wat meer aandacht van je. Hoe je je huid het beste kan verzorgen tijdens de komende koude maanden? Nou, zo!

Gebruik zeepvrije gezichtsreinigers

Voelt jouw huid na het reinigen strak aan? En trekt het wanneer je je spieren in je gezicht aanspant? Dan is de gezichtsreiniger die je gebruikt te agressief voor jouw huid. Deze reinigers drogen je huid niet alleen uit tijdens het wassen, ze tasten ook het beschermlaagje van je huid aan. Dat veroorzaakt rimpels op latere leeftijd. Zoek een zeepvrije gezichtsreiniger of reinig wat vaker met uitsluitend lauw water!

Draag handschoenen

Ook de huid van je handen heeft het in de winter vaak zwaar te verduren. Om schrale handen en droge groeven te voorkomen is het aan te raden om altijd handschoenen te dragen als je naar buiten gaat.

Voorkom puistjes met kalmerende crèmes

Ook een veelvoorkomende ergernis tijdens de winter is dat je meer last van puistjes kan hebben. Dit komt omdat de aanmaak van huidvet verstoord wordt door guur en koud weer. Test wat jouw huid tijdens de wintermaanden kalmeert. Denk niet alleen aan hydraterende dagcrèmes, maar denk ook eens na om bijvoorbeeld CBD olie te kopen; kan de huid enorm kalmeren en zorgt voor minder puistjes door de kou.

Draag áltijd lippenbalsem op zak

Lippen zijn gevoelig, omdat het hele dunne huid is. En hoe dunner de huid, hoe sneller het er droog uit ziet. Het is dan ook verstandig om tijdens de koude maanden altijd een lippenbalsem op zak te hebben. Of je nu Blistex, Purol of eenvoudige Labello gebruikt: het is belangrijk om je lippen zo nu en dan bij te smeren. Overdrijf niet, want hoe vaker je begint te smeren, hoe vaker je moet blijven smeren.

Draag een SPF-dagcrème!

De zon mag dan niet zo scherp aan voelen tijdens de winter; ook deze zon is schadelijk voor je huid. En zeker bij een wat drogere huid kan de UV-straling van de zon eenvoudig huidschade veroorzaken. Gebruik daarom ook gewoon in de winter een SPF-dagcrème. Het voedt de huid en beschermt het tegen schadelijke UV-straling tegelijkertijd.