Zo richt je een babykamer in die met je kind meegroeit

Misschien is de grootste tip toch wel dat als je een eerste kindje verwacht, dat je dan niet een babykamer inricht maar gelijk een kinderkamer. Je baby is namelijk maar tot 12 maanden een baby en gaat dan al snel van dreumes een peuter:). Voor je het weet ben je uitgekeken op de babykamer. We hebben hier dan ook tips voor het inrichten van een babykamer die met je kind meegroeit.

Investeer in de juiste vloer

De juiste vloer is van essentieel belang want dat verleg je niet even snel. Er zijn talloze opties voor vloeren in een kinderkamer, en uiteindelijk kan de beste keuze gemaakt worden op basis van persoonlijke voorkeuren. Een tapijt is zacht aan de voeten, warm en comfortabel, en kan de klap verzachten als een klein kind valt. Het is ook ideaal voor het koudere weer. Tapijt heeft ook een geluiddempende werking. Aan de andere kant kan tapijt snel vies worden. Een PVC vloer is stil qua loopgeluid, kan tegen een stootje en is waterbestendig. Een PVC vloer is een slijtvaste vloer die bovendien weinig onderhoud vergt. Laminaat vloeren hebben een moderne, frisse uitstraling, en zijn gemakkelijk in onderhoud. Vinyl voeren zijn slijtvast en stille vloeren qua loopgeluid. Welke vloer je ook kiest, overweeg om een kleed in kleur toe te voegen, om een warme sfeer te creëren. Tip: FredParket heeft allerlei soorten vloeren in het assortiment, en levert en legt vloeren door heel Nederland!

Investeer in tijdloos meubilair

Als je een baby krijgt, zul je je gemakkelijk laten verleiden door allerlei schattige meubels. Maar de schattigheid van die stukken overtreft hun levensduur. Als je kind een paar jaar ouder wordt, zullen ze te kinderachtig lijken en moet je weer nieuwe items aanschaffen. Koop in plaats daarvan meubels die meegroeien. Een ledikant dat je kan omtoveren tot een bed, een commode tot een bureau en een babystoel tot een kinderstoel. Of koop in plaats van een commode, een klassiek dressoir dat in elke slaapkamer kan worden gebruikt, en plaats er een aankleedkussen bovenop.

Houd de muren neutraal

Lichtroze of blauwe muren lijken misschien leuk, maar kinderen ontgroeien ze vaak heel snel. Kies in plaats van kleurrijke muren neutrale kleuren voor de kamer van je kind. Neutrale muren kunnen de kinderkamer er ook helderder en uitnodigender uit laten zien.

Speel met accessoires

Voor gordijnen en accessoires zoals kussen, fotolijstjes en dekens, kan je volop kleur gebruiken, omdat deze gemakkelijker (en goedkoper) zijn om te vervangen. Zo ook voor het badje en alles wat je aanschaft voor de babyuitzet.

Gebruik geen thema

Meubels en decoratie met een bepaald thema kan leuk lijken, maar onthoud dat je alles moet vervangen als je kind groter wordt. Probeer elementen uit kleinere decorelementen op te nemen die gemakkelijk te verwijderen zijn in plaats van vast te houden aan een thema in de hele inrichting. Op deze manier zal het aanpassen van de inrichting niet te veel werk vergen.