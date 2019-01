Zo stel je een eigen capsule garderobe samen

Sta je elke morgen voor een overvolle kledingkast om iets te vinden om te dragen? Zou je willen dat je alleen kleren had waar je echt van hield? Wou je dat het gemakkelijk was om je aan te kleden en je goed te voelen in wat je draagt? Als je ‘ja’ hebt geantwoord op een van deze vragen, ben je misschien klaar om een ​​capsule garderobe samen te stellen. We vertellen je hier wat dat betekent, hoe je kunt profiteren van een capsule garderobe en hoe je er een kunt samenstellen.

Wat is een capsule garderobe?

Een capsule-garderobe is een kleine, hoogwaardige kledingcollectie waarin alle stukken samenwerken en naadloos kunnen worden gemixt en op elkaar worden afgestemd om een ​​eindeloos aantal klassieke en stijlvolle outfits te creëren.

Voordelen van een capsule garderobe

Een van de grootste voordelen van het samenstellen van een capsule garderobe is dat aankleden een makkie wordt. Je kledingkast heeft maar een beperkt aantal stuks kleding, maar het zijn allemaal kleren waarvan je houdt en die je goed staan. Je staat niet meer voor een volle kast en denkt: “Ik heb niets om te dragen!”

Dit kan veel tijd en energie vrijmaken. Elke ochtend worstelen over wat te dragen kan snel leiden tot beslissingsmoeheid voordat je je dag begint. Wanneer je beperkte keuzes hebt, kun je je hersenkracht sparen voor belangrijke beslissingen op het werk of voor je gezin.

Een capsule garderobe kan je ook veel geld besparen. Met je nieuwe garderobe ga je niet meer op zoek naar trendy kleding die aan het einde van het seizoen uit de mode zal raken. Voorbij zijn de impulsaankopen die je doet als je een slechte dag hebt, of een goede dag. Niet alleen zijn impulsaankopen een enorme verspilling van geld; het is ook niet goed voor het milieu. Het vereist een enorme hoeveelheid energie om kleding te produceren.

Hoe je kleding kunt opruimen

Voordat we kijken naar het bouwen van een capsule garderobe, moeten we eerst je kast opruimen en je kleding ordenen. Dit kan tijdrovend zijn, maar het kan ook ongelooflijk bevrijdend zijn.

1. Sorteer kleding op basis van je gevoelens

Stel jezelf de vraag: “Brengt dit item vreugde in mijn leven?” Als je vreugde ervaart wanneer je dat kledingstuk draagt, houd het dan. Als dit niet het geval is, gooi het dan op de stapel “doneren”.

2. Focus op wie je nu bent

Het doel met een capsule garderobe is om een ​​collectie samen te stellen waar je van houdt. Deze verzameling moet werken voor het leven dat je nu hebt, geen fantasieleven waar je naar streeft of die je in het verleden had. Wanneer je door je kleren gaat, concentreer je je op het kiezen van stukken die representeren wie je nu bent.

3. Houd je niet vast aan items uit schuld

Het loslaten van kleding is geen eenvoudig proces, vooral als je een dure trui vasthoudt die je maar één keer hebt gedragen omdat hij niet goed zit. Het is echter belangrijk om te beseffen dat het geld dat je hebt uitgegeven, weg is en dat het vasthouden aan dat kledingstuk het niet terug zal brengen. Overweeg om dure spullen te verkopen.

4. Vind nieuwe huizen voor de kleren die je niet wilt

Tegen de tijd dat je klaar bent, ziet je kast er schaars uit en heb je een grote stapel kleren over. Doneer je kleding aan goede doelen.

Zo bouw je een capsule garderobe

Kijk naar de kleding waar je van nature naar neigt en begin met het bouwen van complementaire stukken rond je kernfavorieten.

1. Kies een kleurenschema

Richt je op neutrale of complementaire kleurenschema’s terwijl je je garderobe organiseert. Bedenk dat deze stukjes goed moeten kunnen werken met de meeste andere stukken in je kast. Het kunnen mixen en matchen van items om een ​​breed scala te creëren is een belangrijk onderdeel van een capsule garderobe.

2. Bepaal je artikellimiet

Er is geen bepaald aantal items voor je capsule garderobe. De grootte van je capsule garderobe is geheel aan jou.

3. Kies veelzijdige, hoogwaardige stukken

Als je moeite hebt om te beslissen wat er in je capsule garderobe moet gaan, zijn er miljoenen ideeën op Pinterest die je kunnen inspireren.

4. Vergeet accessoires & schoenen niet

Je capsule garderobe heeft ook accessoires en verschillende schoenkeuzes nodig. Accessoires zijn niet alleen leuk; ze zijn essentieel om je kledingkast te diversifiëren en je items er anders uit te laten zien.

Het samenstellen van een capsule garderobe kost tijd en overweging, maar het is de moeite waard. Beperkte keuzes hebben, maakt het leven zoveel gemakkelijker.