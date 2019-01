Zo stop je met roken zonder kilo’s aan te komen

Roken is een moeilijke gewoonte om mee te stoppen, maar als je het doet, zijn de gezondheidsvoordelen bijna onmiddellijk. Je hartslag daalt in 20 minuten naar normale niveaus, je longfunctie verbetert in een paar weken en je risico op hartziekten daalt met de helft in een jaar. Maar als je lichaam de schade herstelt die roken heeft aangericht, past het zich ook aan het leven zonder nicotine aan. Het stimulerende middel onderdrukte je eetlust, verminderde je vermogen om te ruiken, taste je smaak aan, verhoogde je stofwisseling en hield je ’s nachts wakker als je ’s avonds rookte. Als het eenmaal uit je systeem is, kun je vaker honger hebben, je metabolisme vertragen, eten smaakt en ruikt aantrekkelijker, en je kunt beter slapen.

Deze veranderingen in je lichaam kunnen leiden tot een bescheiden gewichtstoename – meestal niet meer dan 5 kilo. Deze kleine en beheersbare hoeveelheid verhoogt je risico op overlijden niet, maar roken wel. Dus als je jezelf opnieuw uitvindt als een niet-roker, kunnen deze drie eenvoudige manieren je helpen om gewichtstoename te voorkomen en je afgeleid te houden terwijl je van die rookgewoonte afkomt. En op de lange termijn zal het doen van deze dingen je helpen om gezonder te leven.

Beweeg meer

Focus je op beweging vóór het eten, omdat de meeste mensen die rookten niet bewogen omdat het moeilijk was om voldoende zuurstof te krijgen. Begin met een nieuw hoofdstuk, begin met iets positiefs, zoals actief worden.

Je hoeft niet speciaal naar de sportschool te gaan, gebruik die voormalige rookpauze om naar buiten te gaan voor een wandeling of neem de trap in plaats van de lift. Sommige mensen beginnen zelfs te rennen omdat ze beter kunnen bewegen en ademen. De verhoogde activiteit zal je helpen meer calorieën te verbranden en je vertragende stofwisseling te stimuleren.

Eet beter

Nicotine onderdrukt de eetlust, wat een van de redenen is waarom mensen aankomen als ze stoppen met roken – hun honger neemt toe. Maar het komt ook voor dat ex-rokers afvallen omdat een betere ademhaling hun smaakpapillen meer op elkaar heeft afgestemd en ze daarom niet zo veel zoute en zoete voedingsmiddelen eten.

Probeer een aantal nieuwe voedingsmiddelen die je niet lekker vond – ze kunnen nu anders smaken en je kunt ze leren kennen zoals ze zijn. Gebruik dat geld dat je aan sigaretten besteedde nu aan het kopen van gezonder eten. En gebruik je nieuwe vrije tijd voor maaltijdplanning en koken, zodat je niet leeft op calorierijk fastfood.

Als je gewend bent iets in je mond te hebben, probeer dan water te drinken uit een rietje of eet kauwgom. Het eten van fruit en groenten die veel kauwen vereisen, kan ook helpen.

Ga slapen

Het is zowel bij rokers als niet-rokers van belang dat je elke nacht voldoende slaap krijgt. Nicotine is een stimulerend middel en als je later op de dag rookt, heeft dit waarschijnlijk je slaap beïnvloed op dezelfde manier als wanneer mensen cafeïne opnemen.

Slaap is belangrijk bij het voorkomen van gewichtstoename. Het is bekend dat mensen die genoeg slaap krijgen over het algemeen evenwichtige hongerhormonen hebben, zodat ze overdag minder honger hebben. Probeer elke nacht zeven tot negen uur te slapen.