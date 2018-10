Zo stop je met ruzie maken voor je kinderen

Ruzie maken maakt deel uit van elk huwelijk of relatie, en het is niet noodzakelijk een slechte zaak. Maar wanneer de ruzie van jou en je partner de kinderen begint te beïnvloeden, moet je daar verandering in aanbrengen. Probeer deze strategieën om te stoppen met ruzie maken voor je kinderen:

1. Tel tot 10

In plaats van onmiddellijk te reageren op iets wat je partner heeft gezegd of gedaan, telt eerst tot 10. Het klinkt misschien kinderachtig, maar die 10 seconden kunnen je helpen om wat van je kalmte terug te krijgen terwijl je nadenkt. Wat je zegt na het tellen tot 10 kan heel anders zijn dan een reflexmatige reactie.

2. Stel een trefwoord in

Stel een trefwoord in met je partner. Je zult het gebruiken wanneer een van jullie voelt dat het gesprek dat je hebt voor je kinderen uit de hand loopt. Beiden moeten het eens zijn over het trefwoord, en weten dat de discussie moet worden gestopt totdat de kinderen er niet meer zijn.

3. Loop weg

We vertellen onze kinderen vaak dat ze conflicten moeten vermijden door simpelweg weg te lopen van de bron. We kunnen veel leren van de dingen die we tegen onze kinderen zeggen. Wanneer een ruzie aan de horizon is, loop dan weg. Blijf niet hangen en ga er niet op in, maar storm niet de kamer uit. Als je partner je naar een andere kamer volgt, leg dan uit dat je later wilt praten als de kinderen er niet zijn.

4. Wees consistent

Wees consistent om je ruzies onder controle te houden. Werk samen met je partner om een ​​van deze methoden te selecteren en zorg ervoor dat dit het enige is wat jullie proberen. Als het voor geen van jullie werkt, zoek dan naar een ​​andere methode. Probeer ze gewoon niet allemaal tegelijk.

5. Soms is het ok om ruzie te maken voor je kinderen

Ruzie maken kan eng zijn voor kinderen. Ze hebben het misschien gezien bij anderen. Maar ruzie maken voor je kinderen hoeft niet schadelijk te zijn. Als je meningsverschil klein is, kunnen je kinderen leren door te zien hoe jij en je partner de geschillen oplossen. Wees een voorbeeld waar ze van kunnen leren en je zult versteld staan ​​hoe ze omgaan met hun broers en zussen, vrienden en zelfs met jou.