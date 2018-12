Zo verwijder je oogmake-up op de juiste manier

Als het gaat om oogmake-up, hoeveel aandacht geef je het echt aan het einde van de dag? Sla deze cruciale stap in je dagelijkse routine niet over – slapen met oogmake-up is niet goed voor de huidverzorging. Zelfs als je je gezicht regelmatig met een gezichtsreiniger wast, als je mascara en eyeliner onder je ogen laat zitten, heeft je oogmake-upverwijdering een opknapbeurt nodig. De huid rond je ogen is zeer gevoelig, dus is het belangrijk om voorzichtig te werk te gaan bij het verwijderen van je mascara, eyeliner en oogschaduw. Ben je er klaar voor om je manier van make-up verwijderen te veranderen? Blijf lezen om erachter te komen waarom het zo belangrijk is om je oogmake-up voor het slapengaan weg te vegen en hoe je dat zachtjes en toch effectief doet.

Waarom je je oog-makeup voor het slapen gaan moet verwijderen

Natuurlijk is het altijd verleidelijk om na een lange dag onder de dekens te kruipen zonder je gezicht te wassen. Maar zelfs als je niet de energie hebt voor een ander deel van je nachtelijke huidverzorgingsroutine, moet je je make-up verwijderen om verstopte poriën te voorkomen, wat tot puistjes kan leiden. Het goede nieuws is dat het op de juiste manier verwijderen van je oogmake-up gemakkelijk is en niet veel tijd kost.

Hoe verwijder je oog-make-up?

Zoals we al zeiden, als het gaat om het verwijderen van je oogmake-up is zacht zijn de sleutel. Neem micellair water, een reinigingsmiddel dat wereldwijd populair is – en met goede reden. Micellair water wordt aangedreven door kleine micellen-oliemoleculen – gesuspendeerd in water. Deze moleculen werken als een magneet om vuil, olie en make-upresten op en van de huid te verwijderen. Kortom, micellair water is de droom van een luie meid: er is geen spoelen of hard wrijven vereist!

Hoe verwijder je oogmake-up met make-up doekjes?

Naast micellair water zijn make-upverwijderende doekjes een geweldige, gemakkelijke optie voor het verwijderen van hardnekkige oogmake-up. ‘S avonds trainen? Gooi een pak in je tas, zodat je alles weg kunt vegen voordat je naar de sportschool gaat! Te moe om voor het slapengaan naar de badkamer te gaan? Houd een pak op je nachtkastje voor gemakkelijke toegang! Net als micellair water is spoelen niet nodig, dus zelfs als je een late nacht hebt gehad, geen excuses! Vergeet niet om het pakket opnieuw te sluiten om te voorkomen dat de resterende handdoekjes uitdrogen.

Wat te doen nadat je je oogmake-up hebt verwijdert

We snappen het: sommige avonden zul je gewoon te moe zijn om iets te doen nadat je je make-up hebt verwijdert. Maar het is belangrijk om een ​​dagelijkse schoonheidsroutine voor ’s avonds vast te stellen als je je huid blij wilt houden. Als je de dubbele huidverzorgingslijn wilt ervaren, probeer dan een spoelmiddel na het verwijderen van je oogmake-up. Neem een reinigingsmiddel dat je huid niet te droog maakt. Zet daarna een oogcrème voor hydratatie.