Zo zet je casual daten om in een serieuze relatie

Velen van ons hebben ooit van een wervelende romance genoten. Een vrijblijvende zelfvertrouwenboost die zorgt voor een grote, dikke glimlach op je gezicht! Maar niet zo snel, je plan is mislukt, er zijn een paar maanden voorbijgegaan en je begint te denken dat dit misschien een blijvertje is. Dus wat zijn de beste manieren om ervoor te zorgen dat je nu niet-zo-casual-fling niet the one that got away wordt?

Speel cool

Dus je hebt iemand ontmoet die je leuk vindt, en je bent er vrij zeker van dat het gevoel wederzijds is. Nu komt de eeuwenoude vraag; wat gaan jullie er samen aan doen? Welnu, op een gegeven moment zul je erover moeten praten en we denken dat eerlijkheid het beste beleid is. Noem het huwelijk en de baby nog niet, maar als je je kaarten op tafel legt, weet de ander hoe jij je voelt en moedig je hem aan hetzelfde te doen. Zorg er wel voor dat je een paar azen bij de hand hebt om dingen interessant te houden.

Maak een plan samen

Als je in een van die kleverige situaties bent beland waarin jullie twee aan de andere kant van het land wonen – of op de planeet – maar je bent niettemin vastbesloten om dingen te proberen, stel een tijd samen wanneer je elkaar weer zult ontmoeten. Het vaststellen van een concrete datum voor hereniging geeft je zowel iets om naar uit te kijken als om de romantiek meer echt te laten voelen, waardoor het gemakkelijker wordt om de langeafstandsrelatie te overleven. Geen dingen regelen maakt het maar al te gemakkelijk voor uitstelgedrag – zoals werk, familie of een vriendin die niet lekker in haar vel zit – in de weg te lopen, en de relatie loopt het risico om uit elkaar te vallen in een teleurstellende manier.

Overdenk het niet

Vergeet niet dat je hopelijk snel tot bloei komende romance nog steeds slechts een zaadje is in dit stadium, dus oefen niet teveel druk op jezelf uit. De volgende keer dat je wilt afspreken, of het nu de volgende dag of over twee maanden is, probeer dan iets leuks en memorabels te doen, maar probeer niet elk klein detail te plannen. Ontspan en laat de natuur zijn gang gaan. Een ‘what happens, happens’ benadering – hoewel misschien zowel tegenintuïtief als gemakkelijker gezegd dan gedaan – zal de teleurstelling verzachten als de dingen niet precies volgens plan verlopen, terwijl je relaxte houding ervoor zorgt dat hij zal blijven gissen.

Maak het een beetje spannend

Afhankelijk van hoe ver de relatie is gegaan tijdens de fling, kun je een beetje sexting overwegen om een ​​ondeugende draai aan de dingen te geven, terwijl degenen onder jullie die iets verder van elkaar af liggen, Skype-seks kunnen proberen. Behalve dat jullie plezier hebben, laten Skype seks en sexting de ander zien dat je aan hen denkt, je je aangetrokken voelt tot hem en je uit kijkt naar het moment waarop je de schermen kunt dumpen en elkaar echt kunt zien.