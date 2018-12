Zoen tips voor nog beter seks

In een ideale wereld zou iedereen zich de eerste zoen herinneren, maar in werkelijkheid zullen velen van ons dit waarschijnlijk niet doen. Desondanks zijn de meesten van ons het erover eens dat zoenen sindsdien behoorlijk indrukwekkend is geworden, maar vanwege het intense genot dat tijdens seks wordt ervaren, kan zoenen vaak een enigszins ondergewaardeerde rol spelen. Dat is jammer, dus is het tijd om erachter te komen hoeveel deze eenvoudige, maar unieke sensatie kan betekenen voor jou en je liefdesleven.

De French kiss

Ooh la la, Frankrijk, waar zouden we zijn zonder jou? De ‘French kiss’ is waarschijnlijk de meest sexy en intieme van alle zoen stijlen. Een gepassioneerde, tong-tintelende ‘French kiss’ kan echt voor een warm gevoel zorgen voor en tijdens seks, en is ook een geweldige manier om de intimiteit te behouden. De tong heeft veel zenuweinden dus wanneer twee samenkomen, zullen er vonken vliegen. We denken dat leren hoe je goed kan French kissen een van de belangrijkste lessen van het leven is, dus als je – om een ​​of andere ongelooflijke reden – besluit om slechts op een manier te zoenen, zorg dan dat dit het is!

Liefdevol bijten

Niet zozeer een beet als het is een knabbel, zachtjes je tanden in de huid van je partner drukken tijdens het vrijen maakt je geen vampier en kan een stimulerende schok geven die, dankzij de heerlijk fijne lijn tussen het genot van het lichaam en de pijnreceptoren, een enorme turn on is voor sommigen. Het is ook gewoon een beetje ondeugend en misschien wel de sleutel om je relatie op te peppen.

De zachte kus

Misschien wel de minst gewaardeerde zoenstijl, de zachte kus is eigenlijk een goede manier om elkaar in waanzin te werken tijdens een gepassioneerde sekssessie. Vooral effectief rond het gezicht en halsgebied, je partner zacht kussen voor en tijdens seks is enorm erotisch en fungeert als een geweldige plagerige methode om je controle aan te tonen.

Mix It up

Zoenen is veelzijdig en verschillende soorten zoenen in verschillende stadia van je liefde, kunnen de sappen op gang brengen als absoluut niets anders. In plaats van altijd vast te houden aan je beproefde methoden, experimenteer je met verschillende zoentechnieken, snelheden en ritmes die je partner wild maken met verbazing en verwachting en is een van de vele geweldige manieren om intimiteit te vergroten.

Markeer de plek

Net zo belangrijk als de manier waarop we kussen, is waar we het op het lichaam doen ook belangrijk voor een bevredigend liefdesleven. Een van de vele geweldige dingen bij mensen is dat we allemaal anders zijn en dat we allemaal verschillende wendingen hebben; naast alle voor de hand liggende gevoelige plaatsen, zijn de nek, oren, rug, handen en voeten bijzonder ontvankelijk, maar vrijwel overal waar je huid ziet, zijn er zenuwen, dus probeer met je mond te zoeken naar de unieke gevoelige plekken van je partner.