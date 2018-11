Zorg goed voor je huid tijdens de winter met deze handige tips

Met temperaturen die onder het vriespunt dalen, moet je rekening houden met de tol die vorst op je huid heeft. Het goede nieuws is dat we je kunnen helpen om je huid in topconditie te houden wanneer het winterse weer zich aandient. Bekijk hier onze tips.

Verwissel je lotions voor crèmes

Als het weer verandert, zouden je huidverzorgingsproducten dat ook moeten doen. Voor de meesten van ons verschijnt de droge huid in de winter als gevolg van veranderingen in temperatuur en vochtigheid, dus moet je nadenken over geschikte huidverzorgingsformules. Dat betekent het kiezen van dikke crèmes over waterige lotions. Lotions zijn het minst vochtig, omdat ze zoveel water bevatten. Crèmes zijn een betere keuze voor mensen met een droge huid.

Houd je zonnebrandcrème bij de hand

De meesten van ons beschouwen zonnebrandcrème niet als iets voor de winter, maar het is een noodzaak. Zelfs wanneer de temperatuur daalt, kunnen de zonnestralen nog steeds krachtige ultraviolette straling uitzenden. Als je in de buurt van sneeuw of water bent, kunnen die UV-stralen nog krachtiger zijn vanwege de reflecterende oppervlakken, waardoor bescherming dragen voorop staat.

Week en smeer

Dit is een techniek die al lang door dermatologen wordt aanbevolen om vocht in je huid te helpen houden. Na het weken van je huid, smeer dan moisturizer. Met andere woorden, nadat je hebt gedoucht, stap eruit, dep je een beetje droog, en breng dan een moisturizer aan terwijl je huid nog vochtig is.

Neem geen lange warme douche

Velen van ons houden ervan langer te blijven hangen in stomende warme douches, vooral als het buiten koud is. Deze voelen goed, vooral wanneer je huid jeukt. Maar dit kan je huidbarrière daadwerkelijk beschadigen en ook de droge, jeukende huid verergeren. Daarom wordt het aanbevolen om de douches tot 10 minuten te beperken en lauw water te gebruiken in plaats van warm water.

Bescherm je handen met handschoenen

Het is heel belangrijk om een ​​intacte en een goed functionerende huidbarrière te behouden. Maar dit zorgt voor uitdagingen in de winter omdat extreme temperaturen de huidbarrière kunnen beschadigen, net als harde wind. Een belangrijk onderdeel van het verzorgen van je huid is het gebruik van de juiste beschermende kleding. Handschoenen houden je vingers warm en beschermen ze ook.

Zet je luchtbevochtiger aan

De droge winterhuid wordt erger zodra de verwarming in huis aan gaat. Die hitte begint de lucht in je huis te drogen, die op zijn beurt je huid gaat drogen. Een luchtbevochtiger in je slaapkamer als je slaapt, kan echt helpen.

Denk aan zijde, geen wol voor lang ondergoed

Voor vrouwen die de hele winter leggings of panty’s dragen, kan de stof die je kiest een groot verschil maken voor je huid. Van wol is bekend dat het erg irriterend is, en dat geldt ook voor veel andere stoffen. Het is niet alleen het materiaal zelf; de manier waarop het is geweven, kan een verschil maken in hoe het voelt tegen je huid. Zijde leggings zijn een ideale keuze voor mensen met een gevoelige huid. Katoenen leggings, indien goed geweven, zijn een andere vriendelijkere, maar ook goedkopere optie.