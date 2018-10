Zorgverzekering & bevallen: dit moet je weten

Als je zwanger bent, weet je dat er ook een bevalling aankomt. En dat dat geen pretje is, weet je ook vast wel. Maar wist je dat een bevalling ook alles te maken heeft met je zorgverzekering? Soms zijn extra kosten gedekt, soms ook weer niet. Het is dus best belangrijk om je zorgpolis te checken en eventueel aan te passen als je zwanger wilt worden of zwanger bent.

Tijdens de zwangerschap: gymnastiek en cursus

Tijdens de zwangerschap kun je van alles doen. Zo kun je bijvoorbeeld op zwangerschapsgymnastiek of je doet een zwangerschapscursus. Hierbij leer je andere zwangere dames kennen en je leert handige technieken voor de bevalling. Dit soort activiteiten is heel leuk, maar ook best duur. Dan is het fijn als je de juiste zorgverzekering hebt, zodat ook deze kosten gewoon gedekt worden door de verzekeraar.

Verloskundige zorg tijdens de zwangerschap

Al tijdens de zwangerschap kom je onder begeleiding van een verloskundige of gynaecoloog. Dit is ook onder de standaard zorgverzekering gedekt. Je krijgt controles en echo’s, die zolang ze een medische indicatie hebben gedekt worden. De zorgverzekering van de HEMA biedt deze basisdekking tijdens het hele zwangerschapstraject. Verloskundige zorg is een belangrijk element in elke zorgverzekering. Je kunt de dekking wel uitbreiden, maar dat is op zich niet nodig omdat de zorg in alle gevallen goed geregeld is.

De bevalling: wat is gedekt?

De gewone basisverzekering dekt een ziekenhuisbevalling alleen als die een medische indicatie heeft. Bijvoorbeeld als de verloskundige of gynaecoloog stelt dat je echt in het ziekenhuis moet bevallen. Wil je in het ziekenhuis bevallen omdat je dat prettiger lijkt? Dan betaal je een eigen bijdrage, die best kan oplopen. Daarom is het verstandig om te kiezen voor een uitgebreide zorgverzekering. Dan is de ziekenhuisbevalling ook (grotendeels) gedekt als je zelf kiest voor het ziekenhuis.

De zorgverzekering in de kraamtijd

In de kraamperiode heb je recht op kraamhulp. Je moet hier wel een kleine vergoeding aan bijdragen. Dat geldt echter niet als je een aanvullende verzekering hebt. De vergoeding van kraamzorg wordt in een aanvullend pakket volledig gedekt. Het interessante is dat de extra uitbreidende module van de zorgverzekering over het algemeen goedkoper is dan het betalen van de eigen bijdrage voor kraamhulp. Zodoende is de uitgebreide zorgverzekering altijd een verstandige keus als je zwanger bent of van plan bent om volgend jaar te proberen zwanger te worden.

Als je moet gaan bevallen, is het belangrijk dat je tijdig de zorgverzekering checkt. Wat is wel gedekt en wat niet? In de basisverzekering ben je wel verzekerd van goede medische zorg, maar krijg je verder weinig kosten gedekt. Het is dan ook in de meeste gevallen beter om de extra aanvullende verzekering te nemen die gericht is op zwangerschap en bevalling. Tenslotte is het voorbereiden op de baby al duur genoeg zonder de extra kosten die niet gedekt worden. Je kunt de aanvullende verzekering weer uitzetten in het volgende jaar, zodat je niet jarenlang meer blijft betalen.