Je zult niet geloven hoeveel de duurste schoenen ter wereld kosten

Er is een nieuwe recordhouder voor ’s werelds duurste schoenen. De Passion Diamond Shoes, gemaakt van echt goud, zijde en bezet met honderden diamanten, hebben een prijskaartje van maar liefst $17,000,000. De stiletto’s zijn gemaakt in Dubai, en er is slechts één paar van gemaakt. De stiletto’s zijn gemaakt door Jada Dubai in samenwerking met Passion Jewellers, en het duurde bijna negen maanden om ze te produceren.

De hoge stiletto’s hebben twee diamanten van 15 karaat aan de bovenkant, versierd met nog eens honderden meer – allemaal de uitzonderlijk zeldzame D flawless diamanten. Ze maken deel uit van de nieuwste collectie met juwelen bezette schoenen van het label, inclusief een ander paar met een prijs van $ 25.000.

In het luxe Burj Al Arab Hotel in Dubai staat het prototype van hakken, die op bestelling worden gemaakt.