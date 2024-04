1 op 5 Nederlandse vrouwen zou 5 jaar van leven opgeven om ideaal uiterlijk te bereiken

Laatst geüpdatet op april 11, 2024 by Redactie

De buitensporige waarde die de maatschappij aan uiterlijk hecht, heeft de druk opgevoerd om aan een bepaalde schoonheid te voldoen. In Dove’s wereldwijde rapport, 2024 The Real State of Beauty, wordt duidelijk dat 40% van de Nederlandse vrouwen een jaar van hun leven zou opgeven om hun ideale schoonheid of lichaam bereiken. 21% geeft daarbij aan maar liefst vijf jaar korter te willen leven om dit doel te behalen. De studie toont aan dat hoewel schoonheidsidealen in de loop der jaren zijn gediversifieerd, de checklist nog steeds groeit en onmogelijk haalbaar is. Daarbij is kunstmatige intelligentie (AI) een van de grootste hedendaagse en ontwikkelende bedreiging voor de representatie van echte schoonheid. Tegenwoordig zeggen ruim 8 op de 10 Nederlandse vrouwen en meisjes (%) dat ze online zijn blootgesteld aan schadelijke schoonheidscontent. Om het bewustzijn hierover te vergroten en om te inspireren om echte schoonheid beter te vertegenwoordigen binnen AI, lanceert Dove vandaag een nieuwe campagne en committeert zich ertoe om nooit kunstmatige intelligentie in te zetten binnen zijn advertenties om echte vrouwen te vertegenwoordigen.



Bekijk hier de film binnen Dove’s nieuwe campagne ‘The Code’.



20 jaar na de start van zijn campagnevoering voor echte schoonheid, heeft Dove opnieuw een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar schoonheid over de hele wereld om inzicht te krijgen hoe schoonheid vrouwen en meisjes vandaag de dag beïnvloedt ten opzichte van 2004. Hoewel er enige positieve verandering is opgetreden, verdient de staat van schoonheid in 2024 niet de schoonheidsprijs. Zo dienen vrouwen nog steeds aan een onmogelijke combinatie van uiterlijkheden te voldoen – van er gezond uitzien (75%) tot ook slank zijn (70%), een smalle taille hebben (64%) en ook ronde vormen bezitten (47%). 2 op de 3 vrouwen geloven tevens dat er tegenwoordig van vrouwen wordt verwacht dat ze fysiek aantrekkelijker zijn dan de generatie van hun moeder.

Kunstmatige intelligentie

AI zorgt voor een misrepresentatie van echte schoonheid in de content die het creëert, en voedt daarmee onrealistische schoonheidsnormen. En met de verwachting dat 90% van de online content tegen 2025 door AI zal zijn gegenereerd*, vormt deze snel innoverende technologie een enorme bedreiging voor het mentale welzijn van vrouwen. Momenteel voelt 1 op de 3 Nederlandse vrouwen de druk om hun uiterlijk te veranderen op basis van wat ze online zien, zelfs als ze weten dat het nep is of door AI gegenereerd. Bijna de helft van de vrouwen (48%) en meisjes (42%) voelen zelfs de druk om cosmetische ingrepen te ondergaan naar aanleiding van digitale uitingen en influencers.



Er is behoefte aan betere representatie en transparantie binnen AI, aangezien meer dan een kwart van de vrouwen (28%) en bijna 1 op de 2 meisjes (41%) wereldwijd het ermee eens is dat het kunnen creëren van verschillende versies van jezelf met behulp van AI een empowerment is.

Dr. Philippa Diedrichs, onderzoekspsycholoog bij het Centre of Appearance Research van de University of West England en expert op het gebied van lichaamsbeeld: ”Ondanks Dove’s inzet de afgelopen 20 jaar om de definities van schoonheid te verbreden, hebben vrouwen minder vertrouwen in hun eigen schoonheid dan tien jaar geleden. Representatie is belangrijker dan ooit. Naarmate AI-technologie zich blijft ontwikkelen, wordt het steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen wat echte schoonheid is en wat door AI is ontwikkeld.”

Geen AI binnen Dove-advertenties

Tegenwoordig zijn vrouwen en meisjes het er unaniem over eens dat echte schoonheid betekent dat je authentiek bent, jezelf durft te zijn en gebreken omarmt. Dove gaat daarom ook zijn inspanningen versnellen om transparantie en diversiteit te waarborgen, en actie ondernemen om schoonheidsstereotypen in nieuwe en opkomende media te doorbreken. 20 jaar na de start van zijn campagnevoering op dit gebied, hernieuwt Dove zijn geloften om echte schoonheid te beschermen en verbindt zich ertoe nooit AI te gebruiken in zijn advertenties om echte vrouwen te vertegenwoordigen.



“Bij Dove streven we naar een toekomst waarin vrouwen kunnen beslissen en verkondigen hoe echte schoonheid eruitziet – niet algoritmen. Terwijl we navigeren door de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met nieuwe en opkomende technologie, blijven we ons inzetten om echte schoonheid te beschermen, te vieren en te verdedigen. De belofte om nooit AI te gebruiken in onze advertenties is slechts één stap. We zullen niet stoppen totdat schoonheid een bron van geluk is in plaats van angst, voor elke vrouw en elk meisje”, zegt Alessandro Manfredi, CMO bij Dove.

The Code

De nieuwe campagne van Dove ”The Code” weerspiegelt de impact van AI op schoonheid en toont de impact die Dove’s campagnevoering heeft gehad om schoonheid ten goede te veranderen.



De inzet van Dove, die in 2004 startte, is nog lang niet voorbij. Dove zal nooit stoppen met het verdedigen van een betere schoonheidsrepresentatie, het ondernemen van actie om schoonheidsstereotypering te doorbreken en op te komen voor de kracht die echte schoonheid in zich heeft.



#KeepBeautyReal