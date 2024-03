1 op de 2 (52%) zegt JA tegen ananas bij hartige gerechten, met boerenkoolstamppot bovenaan de lijst!

Nieuw onderzoek van Dole Sunshine Company heeft aangetoond hoe open-minded Nederlandse fijnproevers zijn. Daaruit blijkt dat de helft ‘ja’ zegt tegen een van de meest controversiële combinaties – fruit in hartige gerechten. Sterker nog: maar liefst 45% van de respondenten staat ervoor open om ananas toe te voegen aan het meest iconische gerecht van het land, boerenkoolstamppot!



De nieuwste campagne van Dole, de wereldwijde marktleider in verpakte fruitproducten en gezonde snacks, daagt fijnproevers in heel Nederland uit om wat ‘Wow’ aan hun nationale gerecht toe te voegen, vandaar dat deze bijzondere combinatie aan het licht komt. De campagne is al gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor hebben ze ontdekt welke verrassende twist ze aan hun iconische English Breakfast kunnen geven met ananas. Nu is het de beurt aan Nederland to ‘Add Some Wow’, gevolgd door de Fransen met Boeuf Bourgignon Hawaï.



Hoe gek ananas met boerenkoolstamppot ook lijkt, uit het onderzoek, in opdracht van Dole uitgevoerd door onderzoeksbureau DirectResearch bij 1.000 respondenten, blijkt dat 13% van de Nederlanders deze combinatie thuis al eens heeft geprobeerd.

“We dagen Nederlandse fijnproevers uit om anders na te denken over ananas in blik. Boerenkoolstamppot is een begrip in Nederland en we kunnen niet wachten om te horen hoe het land reageert op deze nieuwe serveertip”, zegt Isabelle Spindler, General Manager van Dole Sunshine Company Europe.

Bekijk hier het recept.

Het onlangs door Dole opnieuw gelanceerde assortiment maakt het gemakkelijker om ‘Wow’ toe te voegen aan elk gerecht. Dole Tropical Gold Ananas en de Tropical Fruit Mix-variant zijn klaar voor gebruik en perfect geproportioneerd. Dole introduceert – naast traditionele schijven en stukjes – een nieuwe versie met kleine stukjes die extra handig zijn voor bepaalde gerechten en als topping. Dole Tropical Gold Ananas en de Tropical Fruit Mix zijn verkrijgbaar in meerdere blikformaten bij Jumbo, Plus en Coop. Van 227g voor kleine huishoudens tot grotere formaten voor regelmatig gebruik en grotere gezinnen.



De expert van de stamppot, Werner Drent, Banqueting Chef de Cuisine Grand Hotel Huis ter Duin en auteur van ‘stamppotbijbel’ zegt: “In mijn boeken probeer ik koks creatiever te laten nadenken over de maaltijden die ze bereiden. Het is geweldig om de ananastwist te zien die Dole aan ons nationale stamppotgerecht heeft gegeven – een beetje ‘Wow’ toevoegen aan je gerecht kan een enorm verschil maken in de eetbeleving. Het mooie van stamppot is die eindeloze catwalk van mixes -’n – matches met verschillende texturen, smaken en kleuren!”



Geteeld in vulkanische grond en door de zon gerijpt voor een superieure smaak en textuur, pronken de Tropical Gold Ananassen van Dole met natuurlijke gouden kleur en zijn ze uitzonderlijk knapperig. Hierdoor onderscheiden ze zich van gewone ananassen. Ze worden met de hand geplukt op het hoogtepunt van hun rijpheid en verpakt in 100% natuurlijk sap. Ze zijn rijk aan zowel vitamine C als vezels en bevatten geen toegevoegde suikers, kunstmatige conserveringsmiddelen, zoetstoffen of smaakstoffen, waardoor het product een Nutri-Score A krijgt.