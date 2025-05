1 op de 3 Nederlanders: “Zonder vakantiegeld geen vakantie”

Laatst geüpdatet op mei 15, 2025 by Redactie

Komende week wordt het vakantiegeld weer overgemaakt naar miljoenen Nederlanders. Waar de één al koffers aan het pakken is, kijkt de ander of er nog geld overblijft voor een uitje ná het betalen van de vaste lasten, blijkt uit onderzoek van dé VakantieDiscounter onder ruim 1.700 Nederlanders. In een tijd waarin inflatie en woonlasten drukken op het besteedbaar inkomen, laat het onderzoek een sluimerende tweedeling zien tussen huishoudens waar vakantiegeld een luxe extraatje is, en die waar het onmisbaar is om er überhaupt even tussenuit te kunnen. Een derde van de Nederlanders zou zonder vakantiegeld niet op vakantie gaan.



Vakantiegeld is niet alleen een financieel hulpmiddel, maar draagt ook bij aan het welzijn van mensen. “De mogelijkheid om op vakantie te kunnen gaan, raakt aan iets fundamenteels”, stelt Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter. “Even weg uit de dagelijkse sleur, tijd met je gezin, ruimte in je hoofd; dat is enorm waardevol.”



Hoewel 85% van de Nederlanders het vakantiegeld (deels) aan vakantie besteedt, gebruikt een groeiende groep het geld voor andere zaken. 1 op de 7 Nederlanders spaart het, en 1 op de 20 gebruikt het voor een grote huishoudelijke uitgave.

Verschillen in type huishouden, leeftijd en geslacht bij besteding vakantiegeld

Type huishouden

Jongeren zetten het geld vaker opzij of gebruiken het voor praktische aankopen zoals een laptop of rijbewijs.

Alleenstaande ouders besteden hun vakantiegeld het vaakst aan vaste lasten, noodzakelijke gezinskosten of sparen ervan. Een respondent geeft aan: “Vakantiegeld? Eerst nieuwe schoenen en zwemles voor mijn zoon, dan zien we wel of er nog iets overblijft.”

Gezinnen verdelen het meestal tussen vakantie en extra’s voor de kinderen zoals zomerkleding, sportkamp of een dagje uit. “Vakanties zijn in de schoolvakanties extra duur, dan is het vakantiegeld echt noodzakelijk”, laat een respondent weten.

Maar liefst 90% van de stellen zonder kinderen geeft het vakantiegeld uit aan een vakantie. Een respondent reageerde: “Vakantiegeld is geen aparte post in onze begroting. Het zit gewoon in het bedrag dat we maandelijks sparen en dat potje gebruiken we ook voor andere zaken.”

Leeftijd

Slechts 54% van de jongeren zegt ook zonder vakantiegeld op vakantie te kunnen, hun budget is doorgaans krap.

Onder de 55-plussers geeft bijna 70% aan dat ze niet afhankelijk zijn van vakantiegeld, ook zonder dat extraatje kunnen zij eropuit. Oudere respondenten hebben vaak meer financiële armslag of zijn al met pensioen, waardoor vakantiegeld minder relevant is.

Geslacht

Vrouwen sparen hun vakantiegeld vaker dan mannen en besteden het ook net wat vaker aan huishoudelijke aankopen.

Mannen gebruiken hun vakantiegeld iets vaker dan vrouwen om hun partner te verrassen met een etentje, weekendje weg of cadeau.

Overleg over besteding

Het vakantiegeld wordt in de meeste huishoudens in goed overleg besteed. In 80% van de gezinnen beslissen partners samen. Slechts 4% zegt dat het jaarlijks tot ruzie leidt. Laura vertelt: “Het is slim om al ruim van tevoren te overleggen over wat te doen met het vakantiegeld om verwachtingen te managen. Niet iedereen heeft tenslotte dezelfde prioriteiten of zorgen. Stel, je partner wil een stedentrip doen, maar jij denkt aan de wasmachine die op het eind van zijn latijn is. Door het gesprek tijdig aan te gaan, voorkom je teleurstelling én kun je samen een plan maken waarbij er ruimte is voor plezier én praktische noden. Zo haal je het meeste uit dat extraatje in mei.”