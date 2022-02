1 op de 5 ervaart het liefst een romantische date in de bioscoop

De dag van de liefde nadert weer: Valentijnsdag. En wat is romantischer dan een date in het donker? Een bak popcorn delen, stiekem elkaars hand vastpakken, lang napraten over de film of juist een groot gedeelte missen omdat je aandacht nét iets meer op je date ligt dan op de film. We herkennen het allemaal wel. Het is daarom geen verrassing dat 1 op de 4 wel eens een eerste date in de bioscoop heeft meegemaakt, dit blijkt uit onderzoek van Pathé. Want herinneringen aan de bioscoop hebben ook vaak te maken met degene die in de rode stoel naast ons zit. En of het nu een eerste date is of de 100e met je huidige partner, met een bioscoop-date zit je gewoon altijd goed – letterlijk.

Bucketlist item: romantische date voor twee

Wie op Valentijnsdag “all out” gaat, kiest natuurlijk voor de romantiek: een romantisch diner voor twee, gevolgd door een romantische date in de bioscoop. En volgens 1 op de 5 respondenten is dat een topkeuze: zij zouden hun bioscoopbezoek maar al te graag zo willen indelen. Onder vrouwen is een romantische date – niet geheel verrassend – het meest populair: bij 27% staat dit bovenaan de bucket-list, tegenover 15% van de mannen. Die spelen eigenlijk liever videos games op het grote doek (19%) dan dat ze hun charmes in de strijd moeten gooien tijdens een biosbezoekje.

De ultieme filmkeuze

Griezelfilms – tegen elkaar aankruipen van schrik – of comedy’s – samen de slappe lach hebben – doen het altijd goed. Maar, bij een romantische date hoort natuurlijk een romantische film. Pathé vroeg haar respondenten daarom naar de ultieme romantische filmkeuzes, klassiekers en nieuwe films. Behold, de top vijf romantische must-see films:

Titanic

The Notebook

Notting Hill

Love Actually

Alles is Liefde

Deze klassiekers draaien momenteel dan niet in de bioscoop, maar zijn wel te vinden op Pathé Thuis. Het creëren van een thuisbioscoop blijft ook altijd een goede date optie. Maak je er wel een gezellig uitje naar de bioscoop van? Dan zullen deze Valentijnsdag de gloednieuwe films Marry Me of Ik Wist Het ongetwijfeld in de smaak vallen.

Liefst met partner naar de film

Dat we de bioscoop graag kiezen als (eerste) date-bestemming, is dus niet gek. Respondenten geven aan het liefst met hun partner naar de bioscoop te gaan (41%), gevolgd door een bezoek met vrienden (27%) en gezin (19%). Nog geen date gepland voor Valentijnsdag? Ook geen probleem! Ruim 3% van de respondenten geeft aan liever alleen naar de bioscoop te gaan. De kans om de liefde dus juist op locatie tegen het lijf te lopen, is dus zeker aanwezig. En voor sommigen komt die donkere bioscoopzaal uiteindelijk goed van pas: 6% van de respondenten geeft aan een eerste zoen in de bioscoop te hebben gehad.