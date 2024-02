1 op de 5 flirt met buurman of -vrouw

Laatst geüpdatet op februari 13, 2024 by Redactie

Een aantrekkelijke buurman of buurvrouw; bijna een derde (32%) van Nederlandse buren heeft er een, blijkt uit een survey van het platform Nextdoor dat buren met elkaar verbindt. In aanloop naar Valentijnsdag deed Nextdoor onderzoek naar romantiek in de buurt. Wordt er over de schutting heen en weer geflirt? Volgens 22% wel. Zo is 17% van de Nederlandse buren weleens verliefd geweest op een buur, en voor één op de tien eindigde dit zelfs in een relatie (10%). Kortom, romantiek alom in ons dichtbevolkte Nederland. Maar hoe kom je erachter of die buurman of -vrouw je interessant vindt? Wij hebben het voor je uitgezocht. Mannen vinden hun buur vaker aantrekkelijker (47%) dan vrouwen (18%). Ze zijn ook vaker verliefd; bijna één op de vier mannen (24%) heeft weleens een oogje op een buurtgenoot, tegenover één op de tien vrouwen (10%). Flirten met buren doen mannen ook aanzienlijk meer (30%) dan vrouwen (14%).

Lees ook: Slecht in flirten? Deze 12 dingen zijn herkenbaar!

Flirten: het verschil tussen man en vrouw

Het onderzoek toont ook aan dat mannen en vrouwen verschillende flirtstijlen hebben. Dus, heb je een oogje op je buurman of buurvrouw en vraag je je af of je een kans maakt? Let dan goed op de signalen. Het zou zomaar kunnen dat jouw favoriete buur een andere flirttactiek hanteert. De top drie manieren van flirten zijn:

Een onverwacht liefdesverhaal: Ted en Ellen

Dat een beetje flirten zo maar kan uitmonden in een modern liefdesverhaal blijkt uit het verhaal van Ted en Ellen. In Rotterdam ontvouwde zich een waar sprookje tussen deze buurtgenoten. Nadat Ellen een bericht over haar favoriete onderwerp plaatste op Nextdoor, ontstond er een bijzondere connectie met Ted. Ze ontmoetten elkaar maar liefst zes keer zonder initiële bijbedoelingen, totdat plotseling de vonk oversprong. Een jaar later zijn Ted en Ellen nog steeds een stel en koesteren ze de liefde die ze via Nextdoor hebben gevonden.