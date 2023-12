1 op de 5 Nederlanders vindt kerstfilms het allerleukste genre

Laatst geüpdatet op december 20, 2023 by Redactie

De liefde voor kerstfilms wordt bij Nederlanders niet onder stoelen of banken gestoken. Recent onderzoek van Pathé Thuis onthult dat maar liefst een op de vijf Nederlanders kerstfilms het allerleukste genre vindt. Meer dan een derde van Nederland bingewatcht met kerst niet één maar zelfs meerdere kerstfilms achter elkaar! En de absolute kerstfavoriet? Het zal je misschien niet verbazen: Home Alone.

Nostalgische films

In een onderzoek van Pathé Thuis naar nostalgie, films en kerst, gaf meer dan 70% van de ondervraagden aan dat hun meest nostalgische film sterke emoties van vroeger oproept. Het zijn vooral de hartverwarmende herinneringen aan de eerste keer kijken van de film die de ervaring echt het toppunt van nostalgie maken. De verhaallijn en een bepaalde tijdsperiode in de film dragen hier mede aan bij. Dat muziek een belangrijke factor voor films is, blijkt ook uit het onderzoek: 56% van de ondervraagden geeft aan dat muziek in film bijdraagt aan dat sentimentele gevoel. En opvallend: de helft van de Nederlanders kijkt hun favoriete nostalgische films steeds weer opnieuw.

Meest populaire kerstfilms in Nederland

Tijdens de feestdagen komt nostalgie pas echt tot leven. We kijken met geliefden terug op het afgelopen jaar en omringen ons met zaken waar we blij van worden. Films zijn hier een belangrijk onderdeel van: veel Nederlanders (70%) geven aan in de kerstperiode meerdere (kerst)films achter elkaar te kijken.



Op het gebied van meest geliefde kerstfilms kwam er onder alle leeftijdsgroepen één grote winnaar uit: Home Alone. De film rondom de 8-jarige Kevin, die per ongeluk alleen wordt thuisgelaten met kerst en twee niet al te slimme inbrekers buiten de deur moet houden, blijft voor het merendeel van Nederland dé ultieme kersttitel. Ook Love Actually, The Grinch en films over Scrooge werden veel vermeld als kerstfavorieten. Daarnaast kijken 82% van de Nederlanders met kerst graag non-kerstfilms waar ze warme gevoelens van krijgen: vooral The Sound of Music, Titanic, Grease en Dirty Dancing werden veel genoemd als nostalgische klassiekers.

Kerstcollectie bij Pathé Thuis

Op Pathé Thuis is een uitgebreide kerstcollectie met vele favoriete titels samengesteld om fijn in de kerstsfeer te komen. Maar voor liefhebbers van de nieuwste films is ook veel te bekijken, waaronder Oppenheimer, Barbie, The Creator en Equalizer 3. In de Pathé bioscopen valt eveneens te genieten van nieuwe films vol sentiment, waaronder Wonka en Wish.



