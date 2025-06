10 bestemmingen die duurzamer reizen in 2025 makkelijker maken

Laatst geüpdatet op juni 4, 2025 by Redactie

Steeds meer mensen willen bewuster reizen: volgens het Travel & Sustainability Report 2025 van Booking.com geldt dat voor 81% van de Nederlandse reizigers. Meer dan de helft zegt hun reisgedrag daadwerkelijk al duurzamer te hebben gemaakt. Om reizigers te inspireren, heeft Booking.com tien bestemmingen geselecteerd die voorop lopen in duurzaamheid, waaronder ook het Nederlandse Den Haag. Van bruisende steden tot verrassende natuurplekken: dit zijn de bestemmingen die duurzaam reizen in 2025 makkelijker én aantrekkelijker maken.

Den Haag, Nederland

In Den Haag komen natuur, stad en strand moeiteloos samen. Met het Binnenhof, het Mauritshuis en de boulevard van Scheveningen op fietsafstand van elkaar is het een stad die je uitnodigt om duurzaam te verkennen. Fiets langs stadstuinen, geniet van verse vis in een lokaal restaurant of relax in het Zuiderpark. Een stijlvol verblijf vind je in De Plesman, een voormalig KLM-hoofdkantoor dat nu dienst doet als modern, duurzaam lifestylehotel.

Hamburg, Duitsland

Hamburg laat zien hoe stedelijke innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan. In HafenCity, een wijk gebouwd op oude havengrond, vind je een mix van hippe cafés, duurzame architectuur en culturele hotspots. Bezoek de iconische Elbphilharmonie, wandel langs groene promenades of zeil over de Außenalster. In de Portugese wijk verblijf je in Clipper Boardinghouse. Dit is een stijlvol aparthotel met duurzaamheidscertificaat, waar comfort en een huiselijk gevoel samenkomen midden in de stad.

Winnipeg, Canada

In het hart van Canada ligt Winnipeg, een stad waar cultuur, natuur en geschiedenis samenkomen. Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de Winnipeg Art Gallery–Qaumajuq, terwijl je langs The Forks of door het charmante Franstalige Saint Boniface wandelt. In de zomer kun je hier kajakken, in de winter schaats je over de langste natuurlijke ijsroute ter wereld. Een historische plek als The Fort Garry Hotel biedt de perfecte uitvalsbasis om deze veelzijdige stad te ontdekken.

Ankara, Turkije

De Turkse hoofdstad combineert eeuwenoude cultuur met moderne duurzaamheid. Slenter door de Ottomaanse straatjes van Hamamönü, drink Turkse koffie in een authentiek café of verken het indrukwekkende Museum van Anatolische Beschavingen. Dankzij elektrisch openbaar vervoer en groene parken als Gençlik Parkı is duurzaam reizen hier eenvoudig. Een stijlvolle uitvalsbasis vind je in Divan Ankara, een centraal gelegen hotel met meerdere duurzaamheidscertificeringen op zak.

Genève, Zwitserland

Genève staat bekend om zijn internationale karakter en groene ambities. Bezoek het Palais des Nations, proef Zwitserse chocolade in de oude binnenstad of wandel door het schilderachtige Parc des Bastions. Vanuit Adina Apartment Hotel Geneva, een modern aparthotel met duurzaamheidslabel, verken je moeiteloos de stad, de wijngaarden van Lavaux of maak je een boottocht over het meer richting Château de Chillon.

Aarhus, Denemarken

Deense gezelligheid en duurzaamheid gaan hand in hand in Aarhus. Van het ARoS Art Museum tot markten vol biologische streekproducten: overal voel je de aandacht voor natuur en cultuur. Verken de haven met een gratis kajak of ontdek de stad tijdens een rooftoptour langs streetart. Op loopafstand van het centrum verblijf je in Wakeup Aarhus, een modern designhotel met groen keurmerk en eigen fietshuur, ideaal voor een ontspannen én duurzame citytrip.

Puebla, Mexico

Deze kleurrijke stad vlakbij Mexico-Stad ademt cultuur, met zijn barokke kathedraal, keramiektradities en wereldberoemde mole poblano. Maak een culinaire tour of ontdek het uitgestrekte Parque Ecológico de Puebla. Verblijf in het centraal gelegen City Express by Marriott Puebla Centro, met duurzaamheidskeurmerk en ontdek de stad te voet, met de pendelbus of vanaf het reuzenrad of de Grote Piramide van Cholula.

Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Newcastle verrast met zijn mix van industrieel erfgoed, levendige cultuur en groene initiatieven. Struin door de straten van Grey Street, bezoek de iconische Tyne Bridge en laat je meenemen op een True Crime Walking Tour. Aan de Quayside verblijf je duurzaam en stijlvol in Malmaison Newcastle, een voormalig pakhuis met Green Tourism-certificaat, waar industrieel erfgoed en moderne luxe samenkomen, op loopafstand van bars, galeries en concertzalen.

Seoul, Zuid-Korea

In Seoul botsen traditie en innovatie op de best mogelijke manier. Van K-popdanslessen in Gangnam tot tempelbezoek of een kookworkshop met marktbezoek, hier dompel je je onder in de Koreaanse cultuur. Verblijf in Sofitel Ambassador Seoul, een luxe hotel met uitzicht op het Seokchon-meer en Green Key-certificaat, waar comfort hand in hand gaat met duurzaamheid, van plasticvrije voorzieningen tot een keuken vol lokale, biologische producten.

Roanoke, Verenigde Staten

Roanoke ligt midden in de Blue Ridge Mountains en combineert outdoor-avontuur met duurzame stadsinitiatieven. Verken de stad met een foodtour of trek de natuur in via de Blue Ridge Parkway. In het centrum geniet je van lokale brouwerijen en musea. Een karaktervolle uitvalsbasis vind je in Hotel Roanoke & Conference Center. Dit is een historisch hotel met meerdere duurzaamheidslabels, waar comfort, gastvrijheid en groene keuzes samenkomen aan de rand van stad en natuur.