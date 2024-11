10 dingen die je waarschijnlijk niet wist over Costa Rica

Laatst geüpdatet op november 29, 2024 by Redactie

Wist je dat Costa Rica in het Spaans ‘rijke kust’ betekent? Met witte zandstranden omringd door jungle, schildpadden op het strand en walvissen voor de kust doet Costa Rica haar naam eer aan. Ook vind je hier als een van de weinige plekken ter wereld nevelwouden, een specifiek soort regenwoud dat net op een sprookjesbos lijkt. Slechts 1% van alle bossen ter wereld bestaat uit nevelwoud. Dit zijn nog 10 andere dingen die je waarschijnlijk niet wist over Costa Rica:

1. Costa Rica telt slechts 51.100 vierkante kilometer, zo’n 0,03% van de wereldoppervlakte, maar herbergt wel 6% van ’s werelds biodiversiteit.



2. Wist je dat Costa Rica binnen de Pacifische Ring van Vuur ligt? Hier vind je 75% van alle vulkanen van over de hele wereld. Costa Rica telt meer dan 200 vulkanische formaties. Sommige zijn uitgestorven, andere zijn slapend en slechts vijf ervan worden als actieve vulkanen beschouwd.



3. Bijna een kwart van Costa Rica bestaat uit beschermde natuurgebieden en nationale parken. Het perfecte land voor natuurliefhebbers dus. Ook kun je er unieke diersoorten spotten zoals jaguars, groene zeeschildpad en luiaarden.



4. Het schiereiland Nicoya is een van de vijf ‘blue zones’ ter wereld. Deze blauwe zones staan bekend als de beste plekken om gezond oud te worden. Als je deze regio bezoekt, dompel je dan onder in een wereld van puur eten, beeldschone natuur en waar je 100-jarigen nog zo fit als een hoentje ziet bewegen.

5. Costa Rica draait bijna volledig op hernieuwbare energie. Meer dan 98% wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie en waterkracht. Door de vele regenval, watervallen en rivieren, is waterkracht veruit de grootste energiebron van Costa Rica.



6. Als je in Costa Rica bent, hoor en zie je overal ‘pura vida’. Dit betekent vrij vertaald ‘puur leven’ en in Costa Rica wordt het overal voor gebruikt. Als je iets mooi of lekker vindt, maar ook dat je alles uit het leven moet halen, of dat je je geen zorgen hoeft te maken.

7. Van de groene ara tot de roodachtige patrijs en quetzal, in Costa Rica leven er ongeveer 900 vogelsoorten. Om deze reden is dit land een van de vijf beste plekken ter wereld om vogels te spotten.



8. Het is je misschien weleens opgevallen in de schappen van de winkel dat veel koffie uit Costa Rica komt. Dit land is het eerste land in Midden-Amerika dat de koffie-industrie heeft opgezet. De eerlijkheid rondom koffie is erg belangrijk in Costa Rica en al het geld dat wordt verdiend met de koffie-export, wordt naar verhouding verdeeld over de boeren, exporteurs en malers. Een eerlijk systeem dat lang niet overal wordt gehanteerd. Als je in Costa Rica bent, kun je een van de plantages bezoeken.

9. Zin in een feestje? In Costa Rica hebben ze een traditie die veel lijkt op halloween of carnaval, waarbij mensen verkleed de straten op gaan om te feesten. Op 31 oktober wordt ‘Dia de la Mascarada’ gevierd waarbij iedereen verkleed gaat als een Costa Ricaanse legende.



10. Maar… let op wanneer je Costa Rica gaat bezoeken. Costa Rica is niet voor niets zo groen. Door de geografische ligging regent het er bijna negen maanden per jaar. De droge periode is van december tot en met april. Daarna vindt het ‘groene’ seizoen, ook wel het regenseizoen, plaats. In september en oktober valt de meeste regen, wat het een mindere periode maakt om het land te bezoeken.