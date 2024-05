10 Dingen om te doen in Kenia

Laatst geüpdatet op mei 3, 2024 by Redactie

Kenia is een wereld van wonderen. Het is de trots van Afrika, waar olifanten rondzwerven en grote katachtigen rondsnuffelen. En toch heeft het land zoveel meer te bieden dan safari – het is de perfecte bestemming voor een allround vakantie. De adembenemende bestemming Kenia staat bekend om zijn fantastische safarivakanties, maar er wordt ook een grote verscheidenheid aan andere activiteiten aangeboden om iedereen bezig te houden. Of je nu op zoek bent naar een ontspannen strandvakantie of een ander avontuur, er is genoeg te zien en te doen in Kenia.

Lees ook: Waarom Oeganda op je bucketlist zou moeten staan

Ga de lucht in in een heteluchtballon

Wat is een betere manier om de dag te beginnen dan zachtjes boven de vlaktes van Afrika te stijgen in een heteluchtballon? Terwijl je stijgt, begint de dageraad over de horizon te kruipen, het landschap in een etherisch licht te verlichten en de scène te bepalen terwijl de dieren beginnen te bewegen en een nieuwe dag begint.



Terwijl je in de lucht zweeft, heb je een vogelperspectief van de dieren in het wild. Excursies van een uur beginnen bij zonsopgang en eindigen met een champagneontbijt. Deze ongelooflijke once in a lifetime ervaring biedt je een fantastisch uitzicht op de landschappelijke schoonheid van Kenia en de kans om onopvallend over de wilde dieren beneden te drijven.

Zwem met dolfijnen

De veilige, warme wateren van de Keniaanse kust bieden de reizigers deze unieke kans. Zwemmen met dolfijnen wordt erkend als een van de speciale momenten in het leven en zelfs niet-zwemmers met een medische beperking halen enorm veel voordeel en plezier uit deze meest natuurlijke en opbeurende ervaring.



Om van de dolfijnen te genieten hoef je geen sterke zwemmer te zijn. Als je liever droog blijft, kun je in een bijboot varen en het rif bekijken door een speciaal ontworpen kijker.

Wandelsafari

Een privé begeleide wandelsafari is een van de spannendste en meest gevraagde activiteiten in de Afrikaanse bush. Wandelsafari’s in Afrika zijn totaal anders dan gamedrives; te voet zijn zorgt voor een totaal nieuwe manier om de omgeving te begrijpen. Wandelsafari’s waren de oorspronkelijke safari en blijven de puurste vorm. Er zijn weinig ervaringen die zo opwindend zijn als een ontmoeting met een olifant, leeuw of buffel.

Voed de wilde giraffen

De wilde giraffen van dichtbij bekijken in The Giraffe Centre, Nairobi, is een opwindende ervaring. Vanaf een verhoogd houten platform kun je de giraffen observeren, met de hand voeren en aaien. Kijken, voeden, kussen en omgaan met enkele van de meest majestueuze wezens die op deze aarde rondlopen, is een herinnering om je leven lang te koesteren. Giraffen met de hand voeren is een opleiding op zich. Je zult van dichtbij zien hoe ze hun lange, grijpbare tong gebruiken om bladeren van stekelige acaciatakken te verwijderen.

Olifantenweeshuis

Jaarlijks worden duizenden olifanten gedood voor hun ivoor, voornamelijk gedreven door de vraag uit Azië. De David Sheldrick Wildlife Trust in Nairobi redt en rehabiliteert verweesde olifanten en neushoorns met als doel ze terug te brengen in het wild. Bezoekers van het olifantenweeshuis komen oog in oog te staan met de overlevende baby’s. De baby’s spelen tussen 11.00 en 12.00 uur in hun dagelijkse modderbad. De jongste olifanten komen uit de bush aangedraafd om hun verzorgers te begroeten die klaar staan met gigantische flessen melk.

Dhow-zeilen

Het onderwaterleven is geweldig, met een overvloed aan wrakken en riffen om rond te duiken, hoewel er genoeg te zien is als je gewoon snorkelt. Dolfijnen, schildpadden en walvishaaien zijn te zien samen met vele kleurrijke, exotische vissen. Een dag op zee doorbrengen op een dhow is een geweldige ervaring en een fantastische manier om de regio te verkennen. De kalme wateren zijn perfect om te zeilen en je kan genieten van de sereniteit van de plaats.

Bezoek een Maasai-dorp

Een bezoek aan een traditioneel stamdorp stelt je in staat om de rijke culturele geschiedenis van de mensen te zien met veel stammen die op dezelfde manier leven als hun voorouders honderden jaren hebben gedaan.

Bootsafari

Naivasha Lake Naivasha is een prachtig zoetwatermeer, na Lake Baringo het grootste in het gebied. Lake Naivasha is een ideale plek om te varen, met wijd open water, fantastische omliggende landschappen en tal van kanalen om te verkennen. Boten kunnen worden gehuurd met chauffeur/gidsen van veel van Naivasha’s lodges en kampen aan het meer. Dit is een uitstekende manier om veel vogels en nijlpaarden van dichtbij te zien. Voor enthousiaste zeilers is er een zeilclub in Naivasha.

Snorkelen

De warme, tropische wateren van de Indische Oceaan zijn een onweerstaanbare aantrekkingskracht op waterliefhebbers; er is geen betere manier om deze omgeving te verkennen dan een masker op te zetten en te snorkelen en te gaan zwemmen. De kust is omzoomd met lange, franje riffen die binnenlagunes beschermen tegen het ruigere weer en grotere wezens. Snorkelen in het heldere, blauwe water van deze lagunes biedt een adembenemende kennismaking met het onderwaterleven.

Lees ook: De top 10 plekjes om te bezoeken in Zuid-Afrika

Nachtleven

Nairobi komt ’s nachts tot leven en met een druk nachtleven is het moeilijk om de verschillende nachtclubs in de buurt bij te houden. Er zijn al een paar lokale nachtclubs in Nairobi en Mombasa die open blijven tot het ochtendgloren. Elke nacht in Kenia is een andere en levendige nacht. Er zijn ook casino’s in de stad ontstaan, waardoor de attracties in het nachtleven toenemen. Er zijn casino’s, cafés, nachtclubs en 24-uursfaciliteiten zoals supermarkten.



Kenia biedt een safari- of strandvakantie vergezeld van een bruisend nachtleven en waar alle smaken van de wereld te vinden zijn op één bestemming.