10 eenvoudige tips om deze zomer van hooikoorts af te komen

Het aantal hooikoortspatiënten in is ongekend hoog: veel mensen hebben in de zomer milde tot matige symptomen. En als jij een van hen bent, heb je misschien gemerkt dat je meer lijdt. Symptomen van hooikoorts zijn voor veel mensen erger, mogelijk als gevolg van een verminderde immuuntolerantie als gevolg van langdurige lockdowns.

Hier zijn enkele eenvoudige manieren om jezelf het hele seizoen door te ondersteunen:

1. Voeg gember en kurkuma toe aan je eten, omdat ze helpen de ontstekingsstoffen te remmen die ervoor zorgen dat de luchtwegen opzwellen.

2. Rasp gember in een glas citroenwater of in een smoothie of roerbak. Het geeft een echte pit aan je eten.

3. Maak een verkoelende kurkuma-thee met plantaardige melk, kurkuma en een snufje zwarte peper en een theelepel kokosolie (omdat beide de opname van de werkzame stof curcumine bevorderen). Samen opwarmen en daarna laten afkoelen.

4. Je kunt je lichaam ondersteunen om de ontstekingsreactie te kalmeren door suiker, eenvoudige koolhydraten, bewerkte voedingsmiddelen, zaadoliën en stimulerende middelen (thee, koffie, alcohol) te vermijden (of aanzienlijk te verminderen).

5. Probeer in plaats daarvan een natuurlijk volwaardig dieet te eten met complexe koolhydraten (zoals bruine rijst), noten, zaden, peulvruchten en groenten, samen met drie porties vette vis per week (zalm, sardines, makreel).

6. De vetten in vette vis worden omgezet in ontstekingsremmende boodschappers die een sterk signaal afgeven aan die ontstoken luchtwegen om te kalmeren! Voeg dus vette vis toe aan je barbecue in plaats van vlees.

7. Vitamine C (vooral rijk aan paprika’s, kiwi’s, bessen en donkergroene bladgroenten) helpt bij het afbreken en uitscheiden van histamine dat in het lichaam circuleert. Vitamine C beschermt ook de ademhalingscellen tegen de overmatige ontstekingsschade die ontstaat. Het is histamine dat hooikoortssymptomen veroorzaakt van jeukende, gezwollen ogen, loopneus en niezen.

8. Magnesium heeft een soortgelijk mechanisme als vitamine C, waarbij onderzoek aantoont dat een tekort de histamineproductie zelfs kan verhogen. Magnesiumrijke voedingsmiddelen die je in je eetpatroon kunt opnemen, zijn bruine rijst, andere volkoren granen, noten, zaden en donkergroene bladgroenten. Overtollig slijm tijdens een hooikoortsuitbraak is vervelend en onaangenaam. Sommige voedingsmiddelen kunnen de slijmproductie bij gevoelige personen verhogen.

9. Herzie je eetpatroon en zoek naar manieren om je inname van zuivel, granen (vooral witte granen), zetmeelrijke voedingsmiddelen zoals aardappelen, pastinaak en bananen en suikers te verminderen. Je hoeft deze voedingsmiddelen misschien niet volledig te elimineren, maar als je dagelijks veel van deze voedingsmiddelen eet, zoek dan naar manieren om je inname te verminderen door alternatieven te kiezen.

10. Eet vaak quinoa in plaats van granen en aardappelen, haverkoeken zijn misschien beter dan brood, notenmelk in plaats van zuivel, kokosyoghurt in plaats van standaard yoghurt en bessen in plaats van bananen.