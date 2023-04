De lente is dé tijd om heerlijke asperges te eten! Het witte goud is overal volop verkrijgbaar, maar dit jaar nog duurder dan normaal. Als je ondanks de hoge prijzen toch van asperges wilt genieten, moet je er snel bij zijn, want het aspergeseizoen is al snel weer voorbij. We zetten hier 10 feiten en cijfers over asperges op een rij.

10 feiten en cijfers over asperges

1. “Per mond, een pond!” Er moet rekening worden gehouden met 500 gram asperges als de koninklijke groente als hoofdgerecht wordt geserveerd. Als bijgerecht is 300 gram per persoon voldoende.

2. Witte asperges moeten 15 tot 20 minuten worden gekookt. Groene asperges ongeveer vijf minuten minder. Specerijen en citroensap bederven het typische en fijne aspergearoma. De asperges zijn gaar als ze zacht zijn maar nog steeds weerstand bieden als je met een keukenmes in het uiteinde van de asperges prikt.

3. Rauw of gekookt? Het kan allebei, maar het asparaginezuur, dat verantwoordelijk is voor de typische smaak, ontvouwt zijn aroma pas tijdens het koken.

4. “Wie gierig is bij het schillen, is een vrek”. Dit betekent dat de witte asperges ruim onder de kop moeten worden geschild. Dit staat garant voor delicaat genieten. De groene asperges hoeven alleen het onderste derde deel geschild te worden. Het schillen van de asperges is de laatste klus voor het plezier; maar met de juiste keukenhulpen kan dit sneller dan verwacht.

5. Schillen in de prullenbak? Nee, want zo tover je snel en eenvoudig een heerlijke aspergesoep tevoorschijn die vervolgens ingevroren kan worden. Was hiervoor de schillen, doe ze in een grote pan met water en laat ze ongeveer 30 minuten sudderen. Maak een roux in een aparte pan. Voeg heel langzaam en onder krachtig roeren het “aspergewater” toe. Breng de soep al roerend kort aan de kook en breng op smaak met zout, een snufje suiker en verse peper. Indien gewenst kunnen er ook gekookte stukjes asperges weer aan de soep worden toegevoegd. Dit gaat natuurlijk goed samen met vers brood of stokbrood.

6. Asperges moet je voorzichtig behandelen, anders breekt het makkelijk door. Leg de asperges op een snijplank en gebruik je vingers om het puntje vast te houden terwijl je het schilt. Ongeveer twee centimeter onder de punt tot aan het einde van de steel, moeten ze geschild worden.

7. Asperges zijn niet alleen lekker, maar ook gezond. Het bestaat voor 95 procent uit water. Met slechts 13 kilocalorieën per 100 gram is het een van de groenten met een zeer lage energie-inhoud en daarom ideaal om licht mee te koken. Asperges zijn echte vitaminesticks: 500 gram asperges, wat overeenkomt met ongeveer één portie, dekt de dagelijkse behoefte aan vitamine C en foliumzuur. Maar ook via de stengelgroenten wordt het menselijk lichaam voorzien van de mineralen kalium en calcium.

8. Asperges zijn alles behalve saai. Asperges met hollandaisesaus is een klassieker, maar de stengelgroente wordt niet voor niets de koningsgroente genoemd. Het kan op vele manieren worden gecombineerd en bereid, of het nu exotisch is in een salade met fruit, verfijnd als aspergetaart, mediterraan bij vis of zoet en verleidelijk in twee opzichten wanneer asperges de krachten bundelen met aardbeien.

9. Het oog eet met je mee. Er zijn aanwijzingen in verschillende literatuur dat asperges een lustopwekkende werking zouden hebben. Welnu, er zijn zeker andere soorten groenten die werken vanwege hun ingrediënten. Asperges prikkelen vooral de fantasie. En alles wat het welzijn verhoogt en de zintuigen prikkelt, kan ook het verlangen bevorderen. De presentatie speelt natuurlijk een belangrijke rol: deze natuurlijke seksuele versterker kan sensueel met de vingers worden gegeten door de juiste dipsauzen toe te voegen. Op naar de supermarkt en koop verse asperges!

10. Niet per se een culinair onderwerp, maar wel interessant. Veel asperge-eters hebben misschien gemerkt dat ze na het genieten van de koninklijke groente al snel naar het toilet moeten. Het hoge gehalte aan kalium en asparaginezuur zorgen ervoor dat overtollig water in het lichaam wordt uitgescheiden. De nieractiviteit wordt gestimuleerd en het opgenomen water (asperges bestaan ​​voor 95 procent uit water) moet worden uitgescheiden. En dat de urine van veel mensen dan een karakteristiek aroma afgeeft, is te danken aan een enzym in het menselijk lichaam dat het asparaginezuur in asperges afbreekt tot zwavelhoudende stoffen.