10 feiten over Franse kazen

Laatst geüpdatet op februari 6, 2025 by Redactie

Frankrijk staat niet alleen bekend om zijn prachtige monumenten, mode en adembenemende uitzichten, maar ook om zijn uitstekende keuken. En kaas staat hierbij op de eerste plaats. Zoals Charles de Gaulle zei: “Hoe kun je een land besturen dat 246 soorten kaas heeft?” Het aantal variëteiten Franse kazen is zelfs bijna twee keer zo groot: officieel zijn er meer dan 400! Een knapperig stokbrood, een glas rode wijn en een kaasplankje – heb je nog meer nodig om gelukkig te zijn? Kazen nemen een bijzondere plaats in binnen de Franse kookkunst, maar slechts enkele kazen zijn buiten Frankrijk bekend. Het is de moeite waard om hun geheimen te ontdekken en 10 interessante weetjes over Franse kazen te leren.

1. Aantal soorten

Frankrijk is een waar paradijs voor kaasliefhebbers, maar het is lastig om precies te bepalen hoeveel kaasliefhebbers er zijn. Eén ding is zeker: de Fransen zijn dol op kaas en volgens de laatste gegevens consumeren ze zo’n 27,2 kg per persoon per jaar! Dit is een van de hoogste waarden ter wereld en weerspiegelt de diepe wortels van dit product in de Franse culinaire cultuur.

2. Een uniek verhaal

De geschiedenis van kaas in Frankrijk gaat terug tot de oudheid. De productie en consumptie ervan zijn door de eeuwen heen geëvolueerd en zijn uitgegroeid tot een integraal onderdeel van de Franse culinaire cultuur. Al in de Romeinse tijd werden deze producten gewaardeerd en veel gegeten, zoals blijkt uit talrijke historische documenten. In de middeleeuwen werd kaas voornamelijk in kloosters geproduceerd. Monniken perfectioneerden de technieken voor het maken van kaas en ontwikkelden recepten die van generatie op generatie werden doorgegeven. In de kloosters ontstonden enkele van de beroemdste Franse specialiteiten, zoals Munster en Reblochon.

In de 18e eeuw kreeg kaas de status van symbool van de Franse kookkunst. De diversiteit ervan nam toe met de ontwikkeling van landbouw- en productietechnieken. In de 20e eeuw werden de eerste wettelijke regelingen voor de productie van deze specialiteit opgesteld, zoals het Appellation d’Origine Contrôlée-systeem (AOC), dat de authenticiteit en kwaliteit van regionale specialiteiten beschermt.

3. Unieke productiemethoden

Franse kazen worden over de hele wereld gewaardeerd, niet alleen vanwege hun uitzonderlijke smaak, maar ook vanwege de unieke productiemethoden die al generaties lang worden toegepast. Traditionele productietechnieken zijn gebaseerd op lokale grondstoffen, ambachtelijke kennis en nauwkeurige rijpingsprocessen, waardoor de kazen een uniek karakter krijgen.

Een van de belangrijkste elementen is het gebruik van rauwe melk, die natuurlijke enzymen en micro-organismen behoudt die de smaak en het aroma beïnvloeden. Het stremproces van de melk wordt vaak uitgevoerd met behulp van stremsel. Vervolgens wordt de kaas voorzichtig gesneden om de wei van de kaasmassa te scheiden. Door het vormen en persen krijgt de kaas zijn structuur.

De rijping vindt plaats onder gecontroleerde omstandigheden, zoals in kelders of grotten, waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad nauwlettend in de gaten worden gehouden. De kazen worden regelmatig gedraaid en verzorgd, waardoor de schimmel zich gelijkmatig kan ontwikkelen en het product kan rijpen.

4. Kaas-etiquette

In de Franse culinaire cultuur wordt kaas vaak aan het einde van de maaltijd geserveerd, vóór het dessert, als een aparte, gewaardeerde stap op het menu. Ze worden meestal geserveerd op een kaasplank met verschillende soorten kaas, zodat gasten kunnen genieten van een breed scala aan smaken en texturen.



Bij het serveren van kazen is het belangrijk om ze ongeveer een half uur voor het serveren uit de koelkast te halen, zodat ze de juiste temperatuur kunnen bereiken en hun volle aroma’s kunnen vrijgeven. Kaas wordt met speciale messen gesneden. Elke kaassoort vereist een andere snijtechniek om de structuur en het uiterlijk te behouden. Ronde kazen zoals Brie worden bijvoorbeeld in driehoeken gesneden, terwijl harde kazen zoals Comté in dunne plakjes worden gesneden. Bovendien moeten kazen worden geconsumeerd van de mildste tot de meest intense smaken om het gehemelte niet te overweldigen.

5. Uniekheid ligt in de oorsprong

Franse kazen weerspiegelen de diversiteit van de regio’s waar ze vandaan komen, maar ook van lokale tradities, klimaat en grondstoffen. Zo produceert de Jura met zijn koele klimaat en bergweiden Comté, een harde kaas met een rijke, nootachtige smaak die minimaal 12 maanden rijpt. De Provence staat met zijn zonnige klimaat bekend om zijn Banon-geitenkaas. Deze kaas wordt in kastanjebladeren gewikkeld en in brandewijn geweekt, waardoor hij een unieke smaak en aroma krijgt. In de Auvergne rijpen kazen als Saint-Nectaire en Bleu d’Auvergne in vulkanische kelders, waardoor ze een unieke smaak en textuur krijgen.

6. Frankrijk – een land waar kaas wordt aanbeden

In Frankrijk worden kazen zo gewaardeerd dat er talloze festivals en feestdagen worden georganiseerd die aan de viering ervan zijn gewijd. Een van de bekendste evenementen is het Laruns Kaas- en Wijnfestival, dat elk jaar in oktober plaatsvindt. In Normandië vindt jaarlijks het Kaasfestival plaats in Livarot, waar bezoekers lokale specialiteiten kunnen proeven en traditionele productiemethoden kunnen zien. In Rocamadour, in het departement Lot, wordt in mei een geitenkaasfestival gehouden, met proeverijen en kookworkshops. In de Alpen, in Annecy, vindt in september de Retour des Alpages plaats, waarbij de terugkeer van de herders van hun zomerweiden wordt gevierd, terwijl in Parijs om de twee jaar de Salon du Fromage et des Produits Laitiers wordt georganiseerd, een grote kaasbeurs. die professionals van over de hele wereld aantrekt.

7. Werd Camembert door een vrouw gecreëerd?

Camembert is een van de populairste kazen ter wereld. De stad heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Franse Revolutie en Napoleon. De maker ervan is Marie Harel, die in 1791 het recept voor Brie kreeg van een priester die zich op een boerderij had verstopt. Ze paste het recept voor de kaas die ze produceerde aan en voegde er schimmelbacteriën aan toe. Zo ontstond het eerste stukje camembertkaas.



Camembert smaakt het lekkerst met knapperig brood, bijvoorbeeld een gebakken stokbrood of crackers. De subtiele smaak past perfect bij cranberryjam, die een delicate zoetheid en zuurheid toevoegt. Ook fruittoevoegingen zoals peren, druiven of gedroogde abrikozen laten de smaak perfect tot zijn recht komen en zorgen voor harmonieuze combinaties op het bord. Het is vermeldenswaard dat Camembert niet alleen perfect is als onderdeel van een kaasplank, maar ook als ingrediënt in vele gerechten. Het kan worden gebruikt om aromatische sauzen, ovenschotels of salades te bereiden.

8. De favoriet van de aristocraten, Brie de Meaux

De eerder genoemde Brie de Meaux komt uit de regio Île-de-France. Dit is een unieke kaas met een lange en rijke geschiedenis, waarvan de wortels teruggaan tot de Middeleeuwen. Hij genoot een enorme populariteit onder de Franse aristocratie. De delicate, romige consistentie en de karakteristieke witte, beschimmelde korst maken het ongeëvenaard qua smaak en textuur. Brie de Meaux heeft een milde, licht nootachtige smaak die sterker wordt naarmate de kaas rijpt.

9. Roquefort – de koning der kazen

Dit unieke product wordt beschouwd als een van de oudste en beroemdste Franse kazen en de geschiedenis ervan gaat terug tot de Romeinse tijd. Volgens de legende was de ontdekking van de productiemethode voor Roquefort een toevalstreffer. Een Franse herder verstopte een deel van zijn overgebleven kaas in een vochtige, koele grot in de buurt van Roquefort-sur-Soulzon. Na een paar weken herinnerde hij zich het eten dat hij had achtergelaten en keerde terug naar de grot. Tot zijn verbazing vond hij in plaats van gewone kaas een product met een uitzonderlijke smaak: een gerijpte kaas met een karakteristieke blauwe schimmel.



De intense, expressieve smaak en het aroma maken Roquefort tot een van de bekendste en meest gewaardeerde kazen onder fijnproevers. Het is een perfecte smaakmaker op een kaasplankje, maar ook als toevoeging aan salades, sauzen, pasta, vlees en desserts. De karakteristieke smaak past uitstekend bij zoete vruchten zoals peren of druiven. Het kan ook op zichzelf worden geserveerd met een stukje vers stokbrood.

10. Mimolette, of kaas met mijten

Een van de meest karakteristieke en ongewone Franse kazen is de Mimolette. Deze kaas onderscheidt zich niet alleen door zijn intens oranje kleur, maar ook door zijn unieke rijpingsproces. Mimolette wordt geproduceerd in de regio Lille en de geschiedenis ervan gaat terug tot de tijd van Lodewijk XIV, die de import van buitenlandse kazen verbood. Dit was voor Franse kaasmakers aanleiding om een ​​lokaal alternatief voor de Nederlandse Edammer te creëren.

Mimolette rijpt minimaal 6 maanden en de korst is op natuurlijke wijze bedekt met microscopisch kleine mijten, die de kaas zijn karakteristieke ruwe textuur geven. Deze kleine organismen zijn verantwoordelijk voor de vele gaatjes en onregelmatigheden in het oppervlak van de kaas, waardoor Mimolette op een kleine oranje maansteen lijkt. De smaak is diep, nootachtig en licht fruitig. Hoe ouder de kaas, hoe intenser de aroma’s.

Franse kazen zijn ware kunstwerken die je verrukken door hun diversiteit, smaak en geschiedenis. Elke hap is een reis door de tradities en culturen van verschillende regio’s in Frankrijk, van de bergachtige Jura tot de zonnige kust van de Provence. Fascinerende verhalen, unieke productiemethoden en regionale specialiteiten maken kazen niet alleen tot een delicatesse, maar ook tot een symbool van de Franse kookkunst.