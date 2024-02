10 goede redenen voor een vakantie in Brixen in 2024

Laatst geüpdatet op februari 20, 2024 by Redactie

Het is bekend dat anticiperen de grootste vreugde is, vooral als het gaat om de komende vakantie. Droom je van adembenemende natuur, historische architectuur en culturele evenementen? Dan zou Brixen in Zuid-Tirol bovenaan jouw bucketlist voor 2024 moeten staan! Hier zijn 10 goede redenen waarom je deze charmante stad zou moeten bezoeken, inclusief enkele opmerkelijke evenementen.

1) Majestueuze Dolomieten:

Brixen/Bressanone ligt verscholen in het betoverende landschap van de Dolomieten. De majestueuze toppen bieden niet alleen een indrukwekkend decor, maar ook talloze mogelijkheden voor buitenactiviteiten zoals skiën en rodelen in de winter en wandelen en mountainbiken in het warmere seizoen. Hier, omringd door bossen en weilanden, meren en bergen, vindt je de perfecte omgeving voor ontspannende activiteiten en momenten van verlangen. Op slechts 7 kilometer van de stad Bressanone/Brixen biedt de Plose een van de mooiste wandelgebieden van Zuid-Tirol met een fantastisch uitzicht op de Dolomieten. Met meer dan 400 kilometer bewegwijzerde wandelpaden biedt Brixen talloze mogelijkheden om de pure natuur alleen te voet of met getrainde wandelgidsen te ontdekken. Maak van de gelegenheid gebruik om de omringende natuur van de Dolomieten te verkennen. Of het nu gaat om wandelen, skiën of mountainbiken: Brixen biedt tal van buitenactiviteiten voor avontuurlijken.

2) Historisch stadscentrum:

Brixen is een stad in de provincie Bolzano in de regio Zuid-Tirol in Noord-Italië. Het heeft ook de titel van de oudste stad van Tirol. Net als de rest van de regio weerspiegelen de architectuur, taal, eten en cultuur van Brixen veel Oostenrijkse invloeden, gezien de lange geschiedenis. Daarom hebben steden in Zuid-Tirol zowel Italiaanse als Duitse namen en volgen de gebouwen een alpine bouwstijl. Slenter door de geplaveide straatjes van het historische stadscentrum van Brixen. Hier kun je historische pleinen verkennen, zoals het kathedraal plein, waar zich charmante cafés en winkels bevinden. De sfeer in het oude stadscentrum is levendig en authentiek en in de muren en steegjes voel je letterlijk de eeuwenlange geschiedenis. De oude binnenstad van Brixen is niet alleen een architectonisch juweeltje met historische flair, maar ook een levendige plek die traditie en innovatie vakkundig met elkaar in evenwicht brengt.

Water Light Festival 2023

3) Water Light Festival:

Laat je van 24 april tot 12 mei betoveren door het spektakel voor de zintuigen op het Water Light Festival in Brixen en Neustift. Kunstenaars van over de hele wereld zullen de cultuurschatten en waterplekken van Brixen en het Neustift-klooster opnieuw interpreteren en verrijken met licht- en kunstinstallaties. Lichtkunst is uiterst expressief en toch rustig, waardoor ruimte ontstaat voor meditatieve ervaringen en gemeenschappelijke contemplatie. Geniet van een reis tussen lichtkunst en milieubewustzijn.

4) Culinaire verscheidenheid:

Ervaar de authentieke smaak van lokale producten. Veel restaurants, berghutten en bars in Brixen, zowel in het stadscentrum als in de bergen, richten zich op biologische of grotendeels regionale menu’s. Ze leggen bijzondere nadruk op seizoensproducten uit de omgeving, die ook lokale leveranciers en de alpenlandbouw ondersteunen. Dankzij korte transportroutes kunnen lokaal en regionaal geoogste groenten en fruit in hun natuurlijke rijpheid gedijen, wat een positief effect heeft op de kwaliteit en smaak. De verse groenten en fruit komen vaak rechtstreeks uit de tuin achter de boerderij of het restaurant, waardoor de ingrediënten in veel gevallen letterlijk nul kilometer hebben afgelegd. Het gebruik van verse, lokaal geproduceerde ingrediënten is niet alleen goed voor de smaakpapillen, maar ook milieuvriendelijk. Laat je verleiden door de unieke smaken van de wijnsoep, de handgemaakte dumplings, de verse Schlutzkrapfen en de creatieve herinterpretaties van traditionele recepten door de chef-koks uit Brixen.

5) Uitstekende wijnervaringen:

Wijnliefhebbers opgelet! Geniet van een wijnproeverij rechtstreeks bij de wijnmakers of trakteer uzelf op een ontspannen vakantie in de wijnkelder, omringd door de aromatische wijnvaten. Het indrukwekkende aantal wijngaarden rond Brixen geeft een indruk van het uitzonderlijke belang van wijn in deze regio. Typerend voor deze regio zijn de mineraalwitte variëteiten Sylvaner en Kerner. De verscheidenheid aan wijnen van eigen bodem van talrijke wijnboeren zorgt voor een unieke smaakbeleving. De wijnen uit de meest noordelijke wijnstreek van Italië onderscheiden zich door hun onmiskenbare karakter, zoals blijkt uit talrijke jaarlijkse onderscheidingen. Verken de wijngaarden, neem deel aan proeverijen in de stad en laat je betoveren door de unieke smaken tijdens rondleidingen door de wijnkelders. Evenementen zoals Neustifter Frühling op 27 en 28 april, Treff.Wein op 26 juli en

Dine, Wine & Music op 7 augustus bieden de beste mogelijkheden om de bijzondere kenmerken van de wijnen uit de regio te ontdekken. Een ware wijnbeleving voor kenners, liefhebbers en connaisseurs.

6) MOUNTAINBIKE-TESTIVAL:

Test de nieuwste fietsmodellen tijdens rondleidingen en in het Brixen Bikepark en geniet van de stroom van de fietsgemeenschap. Van 19 tot en met 22 september vindt in Brixen opnieuw de MOUNTAINBIKE TESTIVAL plaats. Ongeveer vijftig merken presenteren op de Bike Expo in het historische centrum van Brixen de nieuwste fietsen en diverse uitrustingen. Je kunt de fietsen testen in het Brixen Bikepark op de Plose en tijdens rondleidingen met lokale gidsen in Brixen en omgeving. Kinderen en jongeren krijgen ook de mogelijkheid om hun eerste fietservaring op te doen tijdens een vaardigheidscursus in het kader van het MOUNTAINBIKE Youngsters-programma.

7) Schüttelbrot, Strudel en nog veel meer:

Ontdek van 4 t/m 6 oktober naast de beroemde Schüttelbrot ook andere lokale specialiteiten op de Zuid-Tiroolse brood- en strudelmarkt in Brixen! Geniet van handgemaakte lekkernijen zoals Pusterer Breatl, fruitbrood, Vinschger Paarl, apfelstrudel en nog veel meer. Elk van deze gastronomische hoogstandjes wordt liefdevol met de hand gemaakt en gebakken volgens traditionele recepten. De combinatie van de schilderachtige bergen van Zuid-Tirol en deze heerlijke baktraditie belooft een heerlijke vakantie vol culinaire ontdekkingen!

8) Törggelen:

Beleef wandelplezier en culinaire hoogstandjes op het gebied van kastanjes en wijn. Elk jaar, wanneer de bladeren in het Eisacktal felle kleuren krijgen en de druiven en appels rijp zijn voor de oogst, ontvouwt zich de tijdloze traditie van Törggelen in Zuid-Tirol. In de gezellige wijnbars wachten je heerlijke Zuid-Tiroolse specialiteiten, begeleid door de verleidelijke geur van geroosterde kastanjes die de lucht vult. Bij de authentieke Törggelen-ervaring hoort ook een wandeling door het veelzijdige cultuurlandschap van het Eisacktal. Wandel langs pittoreske wijngaarden, historische boerderijen en dromerige kastanjebossen – een harmonieuze combinatie van natuurlijke geneugten en traditioneel culinair vakmanschap.

9) Kersttijd in Brixen:

Plan je bezoek in december en ervaar de unieke kerstsfeer in Brixen. De sfeervolle kerstmarkt tegen de achtergrond van het kathedraal plein brengt je gegarandeerd in feeststemming. De perfecte gelegenheid om uniek vakmanschap en lokale delicatessen te ontdekken. Brixen biedt een bijzondere show voor een bijzondere kerstperiode. In dezelfde periode, van 29 november tot 6 januari, presenteert Brixen voor de 9e keer een exclusieve licht- en muziekshow in de pittoreske setting van de Hofburg, waarmee de feestelijke sfeer naar een nieuw niveau wordt getild.

10) Moderne architectuur:

Brixen wordt gekenmerkt door een fascinerende mix van historische architectuur en modern design en is uitgegroeid tot een bolwerk voor architectuurliefhebbers. De nieuwe stadsbibliotheek, het VVV-kantoor en de nieuwe muziekschool zijn een must-see in Brixen. De moderne architectuur in Brixen weerspiegelt vaak een respectvolle benadering van de omringende historische omgeving, waarbij hedendaagse elementen in het stadsbeeld worden geïntegreerd.



Pak je koffers en bereid je voor op een onvergetelijk avontuur in Brixen, Zuid-Tirol. Deze lijst geeft je een voorproefje van de diverse ervaringen die je in 2024 in dit charmante stadje te wachten staan.