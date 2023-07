Laatst geüpdatet op juli 25, 2023 by Redactie

Hoe kun je eigenlijk duurzaam leven? Met betrekking tot de grote milieuproblemen van onze tijd hebben we vaak uitspraken gehoord als “we hebben het zelf in de hand” of “het is nu aan ons” – vooral uit de politiek. Dus hoe kan iedereen zijn dagelijks leven milieuvriendelijker maken om echt en zo effectief mogelijk iets te doen voor onze planeet? We hebben hier 10 gouden tips om duurzamer te leven.

1. Doe je boodschappen bewust!

Winkel bewust om minder voedsel te verspillen. Bedenk goed welke boodschappen je nodig hebt, een boodschappenlijstje helpt enorm. Probeer indien mogelijk seizoensproducten en vooral streekproducten te kopen. Als je nog meer wilt doen, koop dan “biologisch” voedsel, dat wordt geproduceerd onder strikte milieubeschermingsvoorschriften. En als je te veel hebt gekocht, zijn er zeker food sharing concepten in de buurt waar je boodschappen kunt doorgeven. En vergeet niet je eigen tas of een mand mee te nemen!

2. Verlaag het stroomverbruik!

Met eenvoudige trucs kun je je verbruik in bijna alle ruimtes in huis verminderen. Veel van je apparaten draaien continu, in de stand-by modus, en daar besteed je als consument nauwelijks aandacht aan. Je tv staat bijvoorbeeld heel wat uren per dag in stand-bymodus. Het is ook aan te raden groene stroom te gebruiken.

3. Doe aan duurzame mode

Koop kleding die duurzaam, biologisch & fair is. Fabrikanten van duurzame kleding besteden aandacht aan milieuvriendelijke producten en duurzame productie door gebruik te maken van biologische materialen of gerecyclede vezels. Op deze manier kunnen energie en hulpbronnen worden bespaard en worden er geen milieutoxines gebruikt. Vergeet ook niet je kleding op de juiste manier te verzorgen en te wassen, zodat ze langer meegaan. Vaak kun je kleding ook gemakkelijk zelf repareren en tegelijkertijd opfleuren. Als dit niet mogelijk is, gooi je kleding dan op een milieuvriendelijke manier weg.

4. Gebruik wasbare luiers voor je baby

Eén kind gebruikt ongeveer 6000 wegwerpluiers van de geboorte tot zindelijkheid. Dit type afval is zeer moeilijk afbreekbaar. Om je een idee te geven: het duurt honderden jaren voordat een wegwerpluier volledig is afgebroken. Bovendien zijn er schadelijke ingrediënten in de zogenaamd onschadelijke wegwerpluiers, vandaar ook dat veel kinderen uitslag krijgen. Wil je de ecologische voetafdruk van je baby zo klein mogelijk houden? Gebruik wasbare luiers, zoals uitwasbare luiers bij Billenboetiek. Dit komt het milieu en de gezondheid van je baby ten goede.

5. Neem de fiets in plaats van de auto

Fietsen is niet alleen erg leuk. Als je je in de frisse lucht beweegt, versterk je je immuunsysteem en bescherm je tegelijkertijd het klimaat. Maar net als bij andere tips voor meer duurzaamheid, kan het in het begin moeilijk zijn om de auto helemaal te missen, omdat de gebruikelijke processen van tevoren moeten worden gepland. Misschien probeer je de ene of de andere reis met de fiets te maken in plaats van met de auto – of het nu gaat om winkelen, om te werken of voor een korte rit tussendoor?

6. Verminder de verpakking

Verpakkingen zijn belangrijk en hebben veel voordelen: Verpakkingen beschermen producten tegen beschadiging, verontreiniging of kwaliteitsverlies en vereenvoudigen transport en opslag. Ze voorkomen ook dat voedsel snel bederft. Door de langere houdbaarheid wordt er minder voedsel weggegooid. Maar veel producten zijn onnodig verpakt. Koop daarom bewust producten die niet of slechts licht verpakt zijn. Kopen bij de boer of op de markt is ook een goede manier om te besparen op voedselverpakkingen. Als verpakking niet kan worden vermeden, is het belangrijk om het op de juiste manier weg te gooien, zodat het kan worden gerecycled.

7. Meer kwaliteit in plaats van kwantiteit

Het bekende gezegde kwaliteit boven kwantiteit is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Reclame laat ons keer op keer zien dat “goedkoop cool is” en alle aanbieders proberen elkaar te ondermijnen. Maar wat buiten de boot valt, is kwaliteit en het idee van duurzaamheid. Wie goedkoop wil verkopen, moet ook goedkoop produceren en daar zijn materialen als plastic ideaal voor. Uiteindelijk is de levensduur van hele goedkope producten meestal vrij kort en belandt het artikel al snel bij het afval. Goederen van hoge kwaliteit gaan daarentegen langer mee en hoeven minder vaak vervangen te worden, waardoor er minder afval ontstaat. Goede, hoogwaardige producten hoeven niet altijd duur te zijn.

8. Verkoop gebruikte goederen en repareer kapotte

Of het nu gaat om boeken, serviesgoed of speelgoed, dat en nog veel meer hoeft niet per se in de vuilnisbak te belanden als je het niet meer nodig hebt. Je kunt ook afgedankte plastic artikelen uit je huishouden verkopen of weggeven in kringloopwinkels of op bijvoorbeeld marktplaats aanbieden. Geef kapotte apparaten een tweede kans! Het is de moeite waard! Omdat repareren niet alleen het milieu en je portemonnee beschermt, maar je ook slimmer en gelukkiger maakt dan nieuw kopen.

9. Gooi afval op de juiste manier weg!

Zelfs op de mooiste plekken ter wereld komen we afval tegen dat achteloos is weggegooid. De sporen van ons consumentengedrag zijn nu bijna overal terug te vinden en belasten mens en dier. Om onze aarde actief te beschermen tegen de afvalstroom, kun je tegenwoordig makkelijk je afval op de juiste manier weg te gooien. Doe dit dan ook! Wil je een zichtbaar effect bereiken? Verzamel onderweg elke dag vijf stukken afval die je langs de weg of in parken tegenkomt. Bijvoorbeeld tijdens het joggen, op weg naar huis van werk/school of bij een bezoek aan het park of de speeltuin.

10. Doe aan Regrowing

Voedsel weer laten groeien? Dit kan en is niet voor niets een grote trend aan het worden! En het is vrij eenvoudig. Ook hiervoor heb je geen groene vingers nodig. Verschillende voedingsmiddelen zoals kruiden, salades, aardappelen of uien kunnen zonder veel moeite worden gereproduceerd. Zo heb je altijd verse, zelfgekweekte voeding in huis die je kunt gebruiken en daarna weer kunt laten groeien.