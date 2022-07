10 keer dat je lichaam water wil voor sap en frisdrank

We krijgen nog steeds veel meer suiker naar binnen en dat komt ook door wat we drinken. Het kan zonde zijn als de natuur ons de gezondste drank van allemaal aanbiedt – helemaal gratis! Hier zijn tien keer dat je lichaam water nodig heeft en niets anders.



1. Als je dorst hebt! Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar dorst is de eerste fase van uitdroging en moet snel serieus worden genomen. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat je mond registreert en signaleert dat je lichaam water nodig heeft.



2. Als het warm is. In warme omstandigheden kunnen we meer dan twee keer zoveel vocht verliezen als normaal.

Wanneer je je angstig, bang of nerveus voelt. Dan zweet je meer, zorg dat je een klein glaasje water bij de hand hebt voor de kleine perikelen van het leven.

4. Wanneer je je in een omgeving bevindt met airconditioning en centrale verwarming. Huid en haar worden uitgedroogd door droge lucht, dus drink altijd extra als je in deze kunstmatige omgevingen bent.



5. Wanneer je vliegt. Vliegen is ook een omgeving met een gesloten luchtsysteem, zorg ervoor dat je een extra flesje water meeneemt als je op reis gaat.



6. Wanneer je alcohol drinkt. Het verbruikt veel water wanneer het lichaam alcohol verbrandt. Drink voor je naar een feestje gaat veel water en vergeet niet veel te drinken voordat je naar bed gaat. Dan heb je jezelf een groot plezier gedaan voor morgen.



7. Als je je moe, lusteloos, ongeduldig voelt of hoofdpijn hebt.



8. Als je verkouden bent en koorts hebt. Naast het compenseren van het gebrek aan vocht, helpt het water het lichaam om het “kwaad” eruit te “spoelen”.



9. Bij het eten van zout. Zout haalt vocht uit de lichaamscellen, en minder zout eten is dan ook een aanrader. Vergeet niet om zelfs na de maaltijd te drinken om dorst en vermoeidheid te voorkomen.

10. Als je honger hebt, ook al heb je net gegeten. Uitdroging kan er soms toe leiden dat het lichaam denkt dat je honger hebt of naar iets verlangt terwijl je echt dorst hebt. Het is daarom belangrijk om regelmatig water bij te vullen om onnodig snacken of inname van suikerhoudende dranken te voorkomen.