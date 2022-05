10 manieren om de vrouwen in je leven te steunen en sterker te maken

Vrouwen doen het beter samen. In plaats van elkaar af te breken, kunnen vrouwen elkaar versterken, aanmoedigen en inspireren. We kunnen elkaar optillen. Als je op zoek bent naar een goed een principe om te volgen, dagen we je uit om vanaf nu een supporter te worden van de vrouwen om je heen, of dat nu de vrouwen zijn met wie je werkt, de vrouwen die deel uitmaken van je vriendenkring, of de vrouwen die misschien niet zo fortuinlijk zijn als jij. Samen kunnen we opkomen voor andere vrouwen. Samen kunnen we de beste worden die we kunnen zijn. Hier zijn 10 manieren waarop je de vrouwen in je leven kunt ondersteunen en versterken:

1. Kom op voor vrouwen

Bel, sms, luister, bied een schouder om op uit te huilen en kom op voor de vrouwen in je leven. Wees elke dag een voorstander voor het ondersteunen van de vrouwen in je kring.

Lees ook: 5 dingen die sterke vrouwen nooit tolereren

2. Ondersteun een vrouwelijke ondernemer

Of een vrouw in je leven net een bedrijf start, een gevestigd bedrijf heeft of een eenmanszaak heeft, steun haar op elke mogelijke manier. Koop de producten die ze verkoopt, beveel haar diensten aan aan degenen die ze zouden kunnen gebruiken, of vertel mensen in je netwerk gewoon dat hun bedrijf bestaat. Iedereen heeft er baat bij als vrouwen succesvol zijn in het bedrijfsleven.

3. Wees eerlijk

In het huidige klimaat snakken we allemaal naar transparantie en authenticiteit. Wanneer je met vrouwen omgaat, wees dan open over alles – je overwinningen en verliezen, hoe je onderhandelde over die loonsverhoging, hoe je een relatiehindernis overwon, waarom je besloot om lipfillers of botox te nemen, je ware trainingsregime en eetgewoonten, enzovoort. Geheimen bewaren kan jaloezie opwekken en velen van ons zijn onzeker over het onbekende. Door eerlijk te zijn, kunnen we elkaar versterken en begrip creëren voor gedeelde ervaringen, goed of slecht.

4. Stop met vrouwen naar beneden te halen

Vrouwen neerhalen helpt niemand, ook jou niet.

5. Prijs vrouwen anders

Complimenteer vrouwen voor hun uitstekende kwaliteiten. Zeg niet ‘je ziet er mooi uit’ en kies liever voor ‘je bent aardig’, ‘je bent intelligent’ of ‘je bent dapper’. Herinner de vrouwen in je leven er bij elke gelegenheid aan dat ze meer hebben om trots op te zijn en zoveel meer waard zijn dan hun fysieke eigenschappen.

6. Werk met vrouwen

Als je in de positie bent om vrouwen aan te nemen, vrouwen te coachen, vrouwen te begeleiden, vrouwen op te leiden, doe het dan. Draag bij aan een toekomst waarin vrouwen hun potentieel kunnen ontplooien.

7. Werk samen met vrouwen

Andere vrouwen zien als je concurrentie genereert alleen maar onzekerheid en negativiteit. Zijn er manieren waarop je kunt samenwerken met vrouwen die je inspireren? Zijn er wederzijds voordelige manieren om elkaar te helpen? Onthoud dat vrouwen het beter doen samen.

8. Introduceer je vrouwelijke vrienden aan andere vrouwen

Vrouwen uit je bestaande netwerk, kun je introduceren aan je vrienden. Als er voor jou geen gelegenheid is geweest om nieuwe vrouwen te ontmoeten, vraag je vrienden dan om een ​​introductie of neem contact met hen op via sociale media.

9. Geef andere vrouwen een kans

Kritiek en oordeel horen gewoon niet thuis als het gaat om het ondersteunen van vrouwen in je leven. We kunnen niet altijd onze A-game brengen, we maken allemaal fouten en het leven kan soms moeilijk zijn. Laten we ophouden zo hard voor elkaar te zijn en in plaats daarvan meer vergevingsgezind zijn.

Lees ook: 5 redenen om weg te blijven van vrienden die roddelen

10. Gebruik je stem

Word lid van een vrouwenondersteuningsgroep, woon een vrouwenrechtenmars bij, spreek op een gala, open gesprekken over feminisme en kom op voor vrouwen. Doe het voor jezelf en doe het voor alle vrouwen die je kent en liefhebt.