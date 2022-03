10 manieren om een ​​dankbaarder persoon te zijn

Dankbaar zijn lijkt de laatste jaren misschien een uitdaging, in een wereld vol verontrustend nieuws, sociale afstand en geannuleerde reisplannen. Dankbaarheid kan echter belangrijker dan ooit zijn om onze mentale en fysieke gezondheid te beschermen in onzekere tijden. De tijd nemen om onze zegeningen te tellen, kan een nieuw perspectief op het leven bieden, met onderzoek dat suggereert dat dankbaarheid onze hersenen daadwerkelijk kan herbedraden om ons gezonder en gelukkiger te maken. Hier zijn tien manieren om een ​​dankbaarder persoon te worden.

1. Zeg elke dag hardop drie goede dingen die zijn gebeurd

Dit kan een leuke activiteit zijn om met je kinderen te doen wanneer je ze instopt, of rond de eettafel met familie, maar het is ook buitengewoon krachtig om dankbaarheid hardop te uiten als je alleen bent.

2. Houd een dankbaarheidsdagboek bij

Noteer de kleine dingen van je dag die belangrijk voor je waren, zoals de paar minuten stilte die je had op je rit naar je werk, of het feit dat de regenbui van vanmiddag je kelder niet onder water zette. Als je een bijzonder zware dag hebt, kun je terugkijken door de pagina’s met verzamelde zegeningen in je leven.

3. Zeg dank aan je partner

Koppels die dankbaar zijn voor elkaar, creëren een krachtige lus van intimiteit en vertrouwen, waarbij beide partners het gevoel hebben dat aan hun behoeften wordt voldaan.

4. Koel een opvliegend humeur af met een snelle dankbaarheidsinventaris

Een van de snelste manieren om de energie van een stormachtige stemming te verdrijven, is door je aandacht te richten op wat goed is. Dus als je op het punt staat naar iemand uit te halen, neem dan even de tijd om een ​​snelle inventarisatie te maken van vijf dingen waar je op dat moment dankbaar voor bent. Het kan je goede gezondheid, schone lucht of zelfs de recente overstap naar een goedkopere mobiele telefoonrekening zijn – deze details helpen je te ontspannen en te voorkomen dat je iets zegt waar je later spijt van krijgt.

5. Bedank jezelf

Dankbaarheid hoeft niet altijd gericht te zijn op wat andere mensen voor je hebben gedaan! Zorg ervoor dat je jezelf bedankt voor de gezonde gewoonten die je in je eigen leven hebt ontwikkeld, zoals het eten van veel groenten of jezelf voldoende tijd gunnen om elke avond te rusten.

6. Gebruik technologie om drie dankbaarheidsberichten per week te sturen

Merk je dat je elke dag urenlang aan je mobiele telefoon of internet gebonden bent? Gebruik de kracht van deze technologie om wat goede vibes uit te zenden, zoals een sms of Facebook-opmerking, om je vrienden te vertellen waarom je ze waardeert.

7. Geniet van de goede momenten

Als je merkt dat je je gelukkig voelt, stop dan met wat je aan het doen bent en let een paar minuten op. Merk precies op hoe je je voelt, inclusief de gewaarwordingen in je lichaam en de gedachten die je hebt. Later, wanneer je dankbaarheid probeert te inspireren, kun je je dit moment herinneren en de voordelen helemaal opnieuw ervaren.

8. Herken de positieve kanten

Zelfs de moeilijkste uitdagingen in het leven hebben enig voordeel – je hoeft alleen maar te zoeken om ze te vinden. Ziek zijn trekt medeleven van vrienden. Als je een fout maakt, leer je een les. Als dingen moeilijk aanvoelen, vraag jezelf dan af: wat is hier goed?

9. Kijk naar buiten, niet naar binnen

Mensen zijn eerder dankbaar als ze hun aandacht op anderen richten, dan dat ze verstrikt raken in hun eigen innerlijke verhalen over hoe de dingen hadden moeten gaan. Empathie voor anderen kan een gevoel van dankbaarheid opwekken, en mensen die naar buiten gericht zijn, hebben de neiging om sterkere voordelen te ervaren.

10. Verander je perspectief

Als je moeite hebt om iets te bedenken om dankbaar voor te zijn, plaats jezelf dan in de schoenen van iemand die tegenslagen ervaart die groter zijn dan de jouwe. Als je je bijvoorbeeld een collega herinnert die een slopende lichamelijke conditie heeft, zal dit dankbaarheid opwekken voor je eigen gezonde lichaam, dat je anders als vanzelfsprekend zou hebben beschouwd.