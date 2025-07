10 manieren om gratis Engels te oefenen met je kind tijdens de vakantie

Laatst geüpdatet op juli 14, 2025 by Redactie

Voor ouders is de vakantie vaak een organisatorische uitdaging. Het dilemma is vaak hoe we deze tijd op een kwalitatieve manier kunnen invullen voor kinderen. Een interessante oplossing kan zijn om engels te oefenen op een speelse manier. Dit voorkomt verveling en helpt je ​​kind bovendien om de taalvaardigheden die hij/zij tijdens het schooljaar heeft opgedaan, te behouden. Dit is vooral belangrijk omdat het gebrek aan regelmaat en oefening een negatief effect heeft op het vermogen om een ​​vreemde taal te gebruiken. We hebben een aantal tips samengesteld over hoe je kinderen tijdens de vakantie vrijwel gratis kennis kunt laten maken met taalspelletjes. Het kan een geweldige taalstart zijn voor het komende schooljaar. Dit zijn eenvoudige tips voor ouders die ze in hun vrije tijd met hun kinderen kunnen gebruiken, of ze nu op reis zijn of thuisblijven.

1. Maak gebruik van de waardevolle (en gratis!) bronnen van gemeentelijke bibliotheken, die vaak boeken en tijdschriften in het Engels aanbieden, aangepast aan verschillende vaardigheidsniveaus en leeftijdsgroepen.

2. Maak een lijst met voorgestelde, gezamenlijke activiteiten. Bordspellen, films, tv-series of boeken in het Engels helpen de familieband te versterken.

3. Maak flashcards. Het labelen van alledaagse voorwerpen met Engelse woorden is een eenvoudige maar effectieve manier om jezelf onder te dompelen in de taal. Het plakken van flashcards op meubels, apparaten en huishoudelijke artikelen kan een positief effect hebben op je kind. Hierdoor gaat je kind Engelse woorden associëren met specifieke voorwerpen. Hierdoor worden de taalkundige connotaties versterkt en wordt het makkelijker om woorden te verbinden met hun equivalenten in de echte wereld.

4. Betrek je kinderen erbij. Als je naar het buitenland reist en je kinderen kunnen al lezen, moedig ze dan aan om bijvoorbeeld de menukaart te lezen. Deze is vaak in het Engels.

5. Sluit je aan bij sociale groepen voor ouders die zich richten op tweetaligheid. Dit is een gemakkelijke manier om tips en ervaringen te delen.

6. Gebruik technologie. Ontdek samen met je kinderen apps of websites die spelletjes, tutorials en oplossingen bieden om Engels te leren. Multimediacontent en onlineplatformen bieden je kind boeiende taalervaringen.

7. Bekijk de lokale programma’s in jouw stad: in de zomer zijn er veel theaterfestivals die in verschillende talen worden opgevoerd.

8. Kook samen een gerecht met behulp van een Engelstalig kookboek. Ook hiervoor kun je terecht in de bibliotheek of op internet, waar je makkelijke en leuke recepten kunt vinden.

9. Luister samen naar Engelse liedjes. Door te zingen leren kinderen op een prettige manier grammaticale structuren, woordenschat en uitspraak, zonder dat ze het zelf doorhebben.

10. Kijk samen naar films en tekenfilms in het Engels. Op internet en op streamingdiensten zijn veel educatieve animatiefilms te vinden die, naast een passend gekozen woordenschat, de nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen stimuleren en laten zien hoe je relaties met mensen kunt opbouwen. Voorbeelden van aanbevolen sprookjes zijn: Curious George, Dora the Explorer en Blue.