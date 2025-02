10 redenen om Valencia te bezoeken in 2025

Laatst geüpdatet op februari 24, 2025 by Redactie

Valencia is een bestemming die altijd weer verleidt, dankzij het rijke erfgoed, de mediterrane sfeer en de verfijnde gastronomie. Maar in 2025 heeft de stad nog meer verrassingen en nieuwe voorzieningen in petto die de stad tot een onmisbare bestemming maken. Ontdek ze hier!

Vier groene routes om de duurzame kant van Valencia te ontdekken

Valencia versterkt haar rol als duurzame mediterrane bestemming met vier groene routes door de stad, waaronder de Jardín del Turia en de Middellandse Zee. Initiatieven zoals een circulaire wijk in Ruzafa, de kandidatuur van L’Albufera als UNESCO-biosfeerreservaat en de elektrificatie van bussen tonen de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. Ook zijn er bluskanonnen geplaatst in het natuurgebied Devesa en is een groot zonne-energieproject gerealiseerd. Forbes riep Valencia onlangs uit tot de beste plek om te wonen ter wereld.

Roig Arena, de nieuwe evenementenlocatie in Valencia

De Roig Arena, een multifunctionele ruimte van 47.000 m² in Valencia, opent in de tweede helft van 2025 haar deuren met een capaciteit van 20.000 toeschouwers. Het wordt de thuisbasis van de Valencia Basket Club en zal ook dienen als locatie voor sportevenementen, concerten en voorstellingen van topniveau. Voorafgaand zijn al kaarten te koop voor optredens van artiesten zoals Camilo, Joaquín Sabina en Quevedo.

Het Jubeljaar van de Heilige Graal

Vanaf oktober 2025 viert Valencia het Jubeljaar van de Heilige Graal en wordt het een belangrijke bestemming voor religieus toerisme. De kathedraal, waar de Graal wordt bewaard en door het Vaticaan erkend als de beker van het Laatste Avondmaal, is een belangrijke plek voor pelgrims. Elke vrijdag vertrekt er een rondleiding vanaf het Plaza del Ayuntamiento die de geschiedenis en invloed van de Graal in de stad belicht.

Nieuwe hotelopeningen in Valencia

Het Novotel Valencia Lavant opent in het eerste kwartaal van 2025 en biedt een moderne, stijlvolle ervaring met negen vergaderruimtes. Het dakterras met panoramisch uitzicht maakt het een perfecte plek voor evenementen of om te ontspannen na het verkennen van de charme van Valencia. Dit nieuwe hotel sluit zich aan bij de onlangs geopende Estimar-hotels, gelegen in het hart van de stad en aan het strand van Pobla de Farnals.

Topvoetbal in Valencia in 2025

Beleef de passie van voetbal in Valencia! Op vrijdag 21 februari 2025 speelt het Spaanse vrouwenelftal tegen België in het Ciutat de València-stadion, het begin van hun titelverdediging in de UEFA Women’s Nations League. En op zondag 23 maart 2025 neemt het Nederlandse mannenelftal het in het Mestalla-stadion op tegen Spanje in de kwartfinales van de UEFA Nations League.

De Kerk van de Heilige Johannes herstelt barokke pracht

Na meer dan vier jaar restauratie door de Fundación Hortensia Herrero herwint de Kerk van de Heilige Johannes haar barokke glans. Fresco’s van Antonio Palomino, sculpturen en gevels zijn gerestaureerd met geavanceerde technieken zoals bioreiniging en lasers. Bezoekers kunnen de restauratie in real-time bekijken en de verschillende fasen van het proces ontdekken via een tentoonstelling.

17 nieuwe iconen in Valenciaanse mediterrane keuken

Valencia verstevigt haar reputatie als gastronomische bestemming dankzij een rijke mediterrane voorraadkast met lokale producten zoals fruit en groenten uit de huerta, rijst uit L’Albufera en vis uit de Middellandse Zee. Deze unieke combinatie vormt de basis van een gezonde, duurzame keuken vol traditie en innovatie. Onlangs heeft de We’re Smart Green Guide de duurzame gastronomie van Valencia erkend, met acht nieuwe restaurants in hun lijst (in totaal 17 in de stad), waaronder Ricard Camarena Restaurant, een van de beste plantaardige restaurants ter wereld, en La Salita, met chef Begoña Rodrigo als beste groentekok van Europa. Ook restaurant Fierro ontving de Discovery Award in Spanje.

Een unieke ontmoeting met beloega’s in Europa

Plombir en Miranda, beloega’s die in juni 2024 vanuit het dolfinarium Nemo in Oekraïne zijn overgebracht, hebben zich aangepast aan hun nieuwe thuis en zullen zich binnenkort aansluiten bij Yulka en Kylu in het aquarium. Het Oceanogràfic van Valencia biedt hiermee een unieke kans om vier van deze prachtige walvisachtigen op één plek te zien – iets wat nergens anders in Europa mogelijk is. Een bezoek aan het aquarium is niet alleen een onvergetelijke ervaring voor liefhebbers van deze dieren, maar ook een belangrijke mijlpaal voor het behoud van het zeeleven.

Valencia, de bakermat van het moderne schaakspel

In 1475 beschreven drie Valenciaanse dichters voor het eerst de beweging van de koningin in het gedicht Scachs d’amor, wat de basis legde voor het moderne schaakspel. Twee decennia later verspreidde een Valenciaanse auteur de nieuwe spelregels door Europa via de boekdrukkunst. Om 550 jaar van dit historische moment te vieren, organiseert Valencia het Open Internationaal Valencia Cuna del Ajedrez van 5 tot 13 juli aan de Polytechnische Universiteit. Het evenement brengt grootmeesters en deelnemers uit de hele wereld samen en omvat toernooien, rondleidingen en workshops die het historische belang van de stad in het schaakspel benadrukken.

Valencia viert kunst en maritiem erfgoed

Valencia zet zichzelf op de kaart met twee bijzondere culturele ontwikkelingen. Vanaf 13 november presenteert het Museum voor Schone Kunsten de tentoonstelling “Klassiek en Modern”, met meesterwerken van Murillo, Van Dyck, Goya, Sorolla en Zuloaga. De expositie toont 90 geselecteerde werken uit de indrukwekkende BBVA-collectie en biedt met vier thema’s – zoals “Het portret” en “De wegen naar moderniteit” – een unieke blik op het Europese realisme. Tegelijkertijd opent eind dit jaar het nieuwe Museu de la Mar zijn deuren in de historische Casa dels Bous. Gelegen in de wijk El Cabañal, biedt dit museum een inkijk in Valencia’s rijke maritieme geschiedenis en traditionele beroepen die verbonden zijn met de identiteit van de maritieme wijken. Twee unieke mogelijkheden om het kunstzinnige en maritieme erfgoed van Valencia te ontdekken!