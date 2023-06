10 redenen voor een vakantie naar Noorwegen met het gezin

Laatst geüpdatet op juni 20, 2023 by Redactie

De Noorse natuur is vrij en open en biedt zoveel leuke mogelijkheden voor alle leeftijden. In Noorwegen hebben ze hier een term voor, friluftsliv, wat letterlijk vertaald kan worden als “buitenleven”, om het fenomeen te beschrijven van tijd buitenshuis doorbrengen voor een betere gezondheid, om stress te verminderen en om je dag mooier te maken. Het mooie van spelen in de natuur is dat er niet veel planning of organisatie voor nodig is. Neem een snack mee en ga lekker buiten picknicken, laat de fantasie de vrije loop en kijk hoe de kinderen rennen, springen en spelen. En de bonus is dat ze ook beter zullen slapen, en jij ook!

Noorwegen heeft veel leuke dingen te doen, te zien, te beklimmen en te ontdekken. Bekijk enkele van deze tips voor jou en je gezin:

1. Mountainbiken

Ga op mountainbikevakantie in Noorwegen en laat de kinderen het enorme gevoel van vrijheid en adrenaline ervaren dat je krijgt als je over bergpaden racet! De meeste fietsparken hebben opties voor beginners en kinderen, maar ook voor ervaren sensatiezoekers, dus het hele gezin kan meedoen.

2. Paardrijden

Zadel op en ervaar de natuurlijke schoonheid van Noorwegen te paard. Talrijke exploitanten door het hele land bieden alles, van korte trips tot rondleidingen van meerdere dagen. Als je naar Noord-Noorwegen gaat, kun je zelfs onder het noorderlicht of de middernachtzon rijden. Stel je voor dat! In Fjord-Noorwegen kun je het unieke Noorse paardenras, het prachtige Fjordpaard, ervaren.

3. Hondenslee op wielen

Geen sneeuw? Geen probleem! Husky’s in Noorwegen houden ook van hardlopen in de zomer en kunnen je een ritje op wielen geven. Dit is echt een leuke activiteit voor het hele gezin en een geweldige manier om de natuur te ervaren. Hou je vast!

4. Kajakken en kanoën

Of je nu in een kano of kajak over de fantastische fjorden of een rustig meer glijdt, of tussen kleine eilanden in een archipel, door het water op te gaan, kom je dicht bij de natuur en zal het zeker een onvergetelijk gezinsavontuur zijn. In het hele land kun je kano’s en kajaks huren en er zijn tal van cursussen en rondleidingen voor gezinnen.

5. Ga vissen

Met zijn extreem lange kustlijn is Noorwegen een paradijs voor iedereen die geïnteresseerd is in vissen. Zelfs in de winter kun je genieten van ijsvissen, fjordvissen en diepzeevissen. Als je meer van vliegvissen houdt, heb je keuze te over met vele meren, rivieren en beekjes om uit te kiezen.

6. Klimparken en via ferrata’s

Noorwegen is de thuisbasis van vele indoor en outdoor klimparken en via ferrata’s met routes en uitdagingen voor iedereen. Sommige voeren je over glinsterende fjorden en dramatische bergen, terwijl andere een prachtig uitzicht over de stad bieden. Geniet van een spectaculaire omgeving terwijl je balanceert over de langste via ferrata-brug van Europa, bij Via Ferrata Loen in Nordfjord. Of waag je aan de “Ragnarok Extreme”, een van de zwaarste routes in Noorwegen. Leeftijdsgrenzen variëren voor via ferrata’s en variëren van 10-12 voor de gemakkelijkste route tot 14-15 voor de meest uitdagende.

7. Plezier op de rivier

Noorwegen is gezegend met enkele van ’s werelds beste rivieren om te raften – vol stroomversnellingen en bochten! Je kunt ook je familie meenemen en gaan raften in rustiger water. De bekendste raftingbestemming van het land is Sjoa in Gudbrandsdalen in Oost-Noorwegen, waar ook gezinsrafting wordt aangeboden. Genieten van een canyoningtocht is ook een echte aanrader.

8. Surfen

Van de Lofoten in het noorden tot Rogaland in het zuidwesten, in Noorwegen kun je het hele jaar door genieten van uitstekende omstandigheden om te surfen en te waterkiten. Twee van de meest bekende plekken zijn de Jæren-stranden in Rogaland en de Lofoten-eilanden voor koudwatersurfen. Heb je nog nooit gesurft? Je kunt uitstekende beginnerstips krijgen van lokale experts. En vergeet niet om altijd een wetsuit te dragen – je bent tenslotte in Noorwegen!

9. Verkenning van een pothole

Tijdens de ijstijd werden door een natuurlijk proces gladde potholes van alle groottes in massief gesteente gemaakt. Sommige zijn gevuld met water en zijn groot genoeg om erin te zwemmen, terwijl sommige een natuurlijke waterglijbaan vormen!

10. Gletsjerwandelen

Noorwegen herbergt een aantal betoverende gletsjers, vooral in Fjord-Noorwegen en Noord-Noorwegen. Veel van de aangeboden rondleidingen zijn geschikt voor gezinnen en kinderen vanaf ongeveer 7 of 8 jaar. Maak een blijvende herinnering tussen het machtige, majestueuze blauwe ijs!

Of trek je ski’s aan – midden in de zomer! Op de hoogste bergen en gletsjers van Noorwegen smelt de sneeuw nooit. Een van de meest populaire plekken om in de zomer te skiën is het skigebied FONNA, gelegen op de Folgefonna-gletsjer in het hart van het prachtige Hardanger.

Header foto: Matias Fosso