10 redenen waarom de Malediven op je bucketlist moet staan

Het is geen verrassing dat de Malediven een topbestemming voor langeafstandsvluchten is op veel bucketlists. Om je te helpen bij het plannen van je reis naar dit paradijs in de Indische Oceaan, delen we hier tien redenen waarom de Malediven bovenaan ieders bucketlist zouden moeten staan.

De Malediven zijn een pandemische veilige haven

Dankzij de natuurlijke geografie en het aanbod van één eiland, één resort, zijn de Malediven een ideale vakantiebestemming voor diegenen die op zoek zijn naar een ontsnapping tijdens dit pandemische reistijdperk. Zonder concessies te doen aan luxe, zijn er op de Malediven nauwgezette veiligheidsmaatregelen van kracht, van tests vóór aankomst tot grondige ontsmetting.

Ontspan in afzondering…

De Malediven is een eilandstaat met zo’n 1200 eilanden. Resorts bevinden zich op ongeveer 120 van deze eilanden, wat betekent dat er een schat aan afgelegen stranden en uitjes zijn waar alle gasten van de prachtige eilanden van kunnen genieten.

… of ben buiten actief bezig

De Malediven zijn een echt juweeltje voor sensatiezoekers die hun volgende golf willen vangen tijdens het surfen, jetskiën over de ongerepte wateren van de Indische Oceaan, of catamaranzeilen en flyboarden proberen.

Reizen per watervliegtuig

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om te vliegen in een vliegtuig dat op het water landt? De Malediven is DE plek om per watervliegtuig rechtstreeks naar je resort te reizen en de uitzichten zullen je zeker niet teleurstellen!

Magisch zeeleven

Waar anders kun je dichtbij mantaroggen, tuimelaars en walvishaaien komen en wemelt het van de schildpadden en tropische vissen? Alle eilanden van de Malediven zijn rijk aan natuurschatten.

Proef keukens van over de hele wereld

De Malediven zijn beroemd om zijn hoogwaardige gastronomische gerechten door wereldwijd befaamde chef-koks. Elk van de resorts heeft een premiumaanbod gerechten uit de Malediven gemixt met smaken van over de hele wereld. Maar vergeet niet typische gerechten van het eiland te proberen zoals Kukulhu Riha (Maldivische Kip Curry).

Maldivische cultuur

Er is zoveel meer op de Malediven dan luxe ervaringen, daarom zijn veel van de beste resorts op de Malediven steeds gepassioneerder om gasten in contact te brengen met de Maldivische cultuur. De resorts willen bijvoorbeeld bewustzijn creëren en gasten informeren over het ongelooflijke verleden en de gevarieerde invloed ervan in de moderne levensstijl van de Malediven.

De spa’s van de Malediven zijn van wereldklasse

Spabehandelingen in behandelkamers boven het water zijn een waar genot op de Malediven. Voel de stress wegsmelten in prachtige omgeving.

Romantiek komt hier in alle stijlen

Dromerige witte zandstranden, turquoise lagunes, privévilla’s en afgelegen picknicks op de zandbank – het is geen wonder dat de Malediven ’s werelds toonaangevende bestemming voor huwelijksreizen is!

Bewonder de sensationele zonsondergangen

Na een dag in het paradijs, zeil in de wateren van de Indische Oceaan om de zonsondergang te bewonderen en ervaar de schoonheid van de stilte van de Malediven aan boord van je eigen privécruise bij zonsondergang, of geniet van de luxe van de bestemming onder het genot van cocktails in een prachtige infinitypool.