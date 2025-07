10 redenen waarom Eindhoven jouw volgende stedentrip moet zijn

Laatst geüpdatet op juli 28, 2025 by Redactie

Wie aan een stedentrip in Nederland denkt, noemt vaak Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. Maar er is een stad die eigenlijk niet mag ontbreken op die lijst: Eindhoven. Deze voormalige industriestad barst van creativiteit, technologie en verrassende hotspots en is daarmee dé bestemming voor wie iets nieuws wil ontdekken. Stayokay geeft 10 redenen waarom Eindhoven bovenaan jouw stedentriplijst moet staan. Ga je ook Eindhoven ontdekken deze zomer?

1. Strijp-S: het creatieve hart van de stad

Een oud Philips-terrein dat is omgetoverd tot een levendige wijk vol street art, concept stores, galeries en koffiebars: dat is Strijp-S. Het is de plek waar nieuwsgierigen en creatievelingen samenkomen, maar ook waar jij je uren kunt vermaken met het diverse aanbod van activiteiten.

2. Philips Museum & preHistorie Dorp: voor de geschiedenisliefhebbers

Op zoek naar een cultureel uitje buiten de gebaande paden? Bezoek dan het Philips Museum en ontdek dan hoe een gloeilamp een wereldmerk werd, of ga als (jonge) geschiedenisliefhebber naar het preHistorisch Dorp.

3. Future proof dining: Dinner in Motion

Een etentje met een wow-factor? Bij misschien wel het meest bijzondere restaurant van Nederland eet je in een digitale beleving waar elke gang gepaard gaat met spectaculaire projecties om je heen. Dinner in Motion bevindt zich midden in het centrum van Eindhoven, in de Piazza, wat het ideaal maakt voor jouw stedentrip.

4. Slaap in een oude fabriek

Een stedentrip is niet compleet zonder een unieke plek om te overnachten. Dit kan dan ook midden in Strijp-S in de voormalige Philips-fabriek bij Stayokay Eindhoven. Met een industrieel design, fijne privé- en gedeelde kamers en het gezellige Blue Collar café met terras is het de ideale plek voor jouw overnachting.



Stayokay werd onlangs gerenoveerd, waarbij alle kamers een opfrisbeurt hebben gekregen en de receptie en het café nu een lichtere, warmere uitstraling hebben. Nieuw zijn de zogenoemde pods: ingebouwde slaapunits in een gedeelde kamer die je voorzien van een eigen bed, stopcontact, licht en gordijntje. Ze combineren de sociale sfeer van een hostel met net wat meer privacy tijdens het slapen. Naast deze pods zijn er ook meer tweepersoonscomfort- en familiekamers toegevoegd, waardoor Stayokay de ideale plek is voor allerlei reizigers: van solo-trippers tot gezinnen en stelletjes.

5. Proef lokaal bier bij 100 Watt

Zin in een borrel met het zomerse weer? Breng een bezoek aan de Stadsbrouwerij Eindhoven, ook wel bekend als 100 Watt. Hier proef je lokale speciaalbieren in een sfeervol pand aan het water. Tip: bestel een proeverijplank en ontdek jouw favoriet.

6. Moderne kunst in het Van Abbemuseum

Liefhebber van moderne kunst? Dan mag je het Van Abbemuseum niet missen. Met indrukwekkende collecties van onder andere Picasso, Chagall, Kokoschka en moderne installaties is dit museum een inspiratiebron voor kunstliefhebbers en nieuwsgierigen.

7. Het Philips Stadion: een must voor voetbalfans

Zelfs als je geen PSV-shirt in de kast hebt liggen, is een rondleiding door het Philips Stadion de moeite waard. Van de spelerstunnel tot de kleedkamers, je kunt het voetbalgevoel van dichtbij ontdekken. Of ga voor de PSV Matchday tour, waarin je het Philips Stadion ontdekt in een voorbereiding op een wedstrijd.

8. Smaakvolle wereldreis bij Downtown Gourmet Market

Zin in streetfood, cocktails en een relaxte sfeer? Downtown Gourmet Market is een foodhall met meer dan twintig keukens onder één dak. Je kunt er terecht voor Vietnamese buns en sushi tot Mexicaanse taco’s en burgers. Perfect voor wie keuzestress heeft of met een groep op pad is.

9. Duik het nachtleven in

Je hoeft niet alleen in Eindhoven te zijn voor een goed carnavalsfeestje, want er zijn genoeg leuke feestjes het hele jaar door te beleven. Eindhoven heeft namelijk een breed aanbod aan clubs, bars en pubs. Ga bijvoorbeeld naar de Effenaar voor intieme concerten of dans tot de zon opkomt bij Club LAB-1. Eindhoven weet wel hoe je een avond (of nacht) goed viert.

10. Events met karakter

Dutch Design Week, STRP Festival of GLOW: Eindhoven barst van de evenementen die creativiteit, technologie en kunst samenbrengen. Vergeet daarom zeker niet de eventkalender te bekijken voor je gaat, zodat je niks hoeft te missen!



Zin in Eindhoven als jouw volgende stedentrip bestemming? Boek een verblijf in Stayokay Eindhoven deze zomer en ontvang een gratis city guide met de leukste lokale tips! Of check de website van Stayokay voor meer Eindhoven tips.