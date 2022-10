10 tekenen dat je niet genoeg liefde krijgt in je leven

Vaak accepteren mensen dingen van hun familie of vrienden omdat ze denken dat ze dat moeten. Het resultaat is dat ze uiteindelijk gekwetst raken omdat ze niet evenveel liefde hebben ontvangen (of helemaal niet). Geen liefde ontvangen van iemand die een groot deel van je leven uitmaakt, kan zijn tol van je eisen. Zo kom je erachter.

De stress is overweldigend

Je angst is toegenomen en je merkt dat je je de hele tijd zorgen maakt. De stress van je familiedrama heeft zijn weg gevonden naar je werk, school en/of andere belangrijke aspecten van je leven, en je gemoedsrust betaalt ervoor.

Je vermijd het om bij hen in de buurt te zijn

Je vindt het moeilijk om in de buurt van je familie of vriend (en) te zijn, omdat er altijd een soort van conflict lijkt op te komen wat vaak onopgelost blijft. Je besteedt liever tijd weg van de negativiteit.

De roddels zijn aanmatigend

Er is altijd wel één persoon in de familie die altijd wat over je te zeggen heeft. Ze verzamelen al snel een giftig leger van andere familieleden, en voor je het weet ben je het slachtoffer van hun oordelen. Je merkt dat je constant probeert jezelf te bewijzen.

Hun geplaag is pijnlijk

Een klein beetje plagen kan leuk zijn, maar het wordt ongepast als de persoon die voor de gek wordt gehouden zich ongemakkelijk voelt. Keer op keer gepest worden, vooral over één specifiek ding, kan snel ondraaglijk worden. Je wordt onzeker ​​en je wilt niets anders dan je de hele dag in je kamer verstoppen, waar je veilig bent voor degenen die je alleen maar een slecht gevoel over jezelf geven.

Je hebt moeite om dicht bij anderen te komen

Vanwege al het giftige gedrag dat plaatsvindt, vindt je het moeilijk om buitenshuis met anderen om te gaan. Je vindt het moeilijk om mensen binnen te laten en je bouwt vaak muren om je heen om ruimte tussen jezelf en anderen te creëren.

Je kunt de waarheid niet vertrouwen

Je vindt het moeilijk om de realiteit stevig vast te houden. Misschien word je altijd gestraft voor iets dat je ouders buiten proportie hebben opgeblazen. Hun ervaring van een moment verschilt drastisch van wat jij had meegemaakt, waardoor het moeilijk voor je is om in contact te staan ​​met je emoties en deze te vertrouwen.

Hun verslaving is erger geworden

Of het nu een vriend, familielid of partner is, het is altijd moeilijk om in de buurt te zijn van een geliefde met een verslaving. Je vindt het steeds moeilijker om bij hen in de buurt te zijn, omdat ze de voorkeur geven aan drugs, alcohol of wat de substantie ook is, boven tijd met jou doorbrengen – en uiteindelijk de relatie vernietigen.

Ze willen nooit rondhangen

Je stoort je aan het feit dat iemand aan wie je dacht dat hij een vriend was, nooit wil rondhangen. Ze zijn altijd ‘druk’. Vrienden maken altijd tijd voor elkaar, en hoewel je misschien tijd met hen wilt doorbrengen, lijken ze nooit geïnteresseerd.

Ze verschijnen wanneer het hen uitkomt

Ze komen vriendelijk en glimlachend aan, maar alleen omdat ze iets van jou nodig hebben. Een goede vriend zou er altijd moeten zijn, niet alleen wanneer dat het beste voor hem of haar is.

Ze zijn jaloers op je

Hoewel ze misschien aanwezig zijn op jouw moment van succes, zijn ze er niet echt voor jou. In plaats van je moment van geluk met jou te vieren, zien ze groen van afgunst.