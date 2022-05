10 tips om bewuster je koffer in te pakken

Nu bijna alle reisbeperkingen zijn opgeheven, staan mensen te popelen om er op uit te gaan en de wereld opnieuw te gaan ontdekken. Terwijl de agenda’s zich vullen met zonovergoten vakanties en romantische weekendjes weg, beginnen veel reizigers ook op een meer verantwoordelijke manier na te denken over de impact van hun reizen. 60% van de Nederlandse reizigers bevestigt dat duurzaam reizen belangrijk voor hen is, waarbij 27% zegt dat recent nieuws over klimaatverandering hen heeft beïnvloed om duurzamere keuzes tijdens de reis te maken.

Duurzamer reizen gaat niet alleen over het bezoeken van plekken of de vervoermiddelen die worden gebruikt, het kan al beginnen bij het inpakken van de koffer. Door bewust na te denken over wat mee te nemen, kan de persoonlijke voetafdruk van de reis al verkleind worden. Het afgelopen jaar koos 10% van de Nederlandse reizigers ervoor om lichter te reizen: een goede stap in de richting van het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar hoe pak je nou bewuster in? Booking.com deelt graag deze handige tips voor het bewuster inpakken van de koffer.

Milieuvriendelijke toiletartikelen

De inhoud van de badkamerkastjes heeft de afgelopen jaren een eco-makeover ondergaan; toiletartikelen van niet-recyclebaar plastic hebben plaats gemaakt voor duurzamere opties. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om met duurzamere toiletartikelen op reis te gaan:

Kies voor shampoo- en conditioner bars. Deze bevatten geen plastic en maken je koffer niet te zwaar. Vergeet je zonnebrandcrème niet, maar neem er een mee met het label ‘rif veilig’. De chemicaliën in zonnebrandcrème kunnen namelijk schadelijk zijn voor de oceaan, dieren en planten. Muggenspray mag ook niet ontbreken, maar overweeg een natuurlijke optie die citronella of pepermunt bevat. Sommige chemicaliën in muggenspray zijn namelijk schadelijk voor de planeet.

Deze eenvoudige tips zijn goede opties voor bijna de helft (49%) van de Nederlandse reizigers die het behoud van de natuur en natuurlijke habitats op hun reisbestemming als een belangrijk onderdeel van duurzaam reizen beschouwen.

Omarm de zero waste-lifestyle

Het is geen geheim dat het beperken van wegwerp plastic een van de grootste milieu-uitdagingen is. Naar schatting wordt 91% van het plastic op dit moment niet gerecycled en komt het in de oceaan of op de vuilstort terecht. Neem daarom herbruikbare items mee voor tijdens de reis. Veel Nederlandse reizigers overwegen al meer duurzame keuzes te maken met betrekking tot het avondeten: 58% is van plan om tijdens het reizen bewuster te eten, zij kiezen voor meer veganistische, vegetarische, biologische of lokaal geproduceerd voedsel. Maar het kan ook om meer gaan dan wat er op je bord ligt: Neem je eigen bamboe bestek mee als je streetfood koopt. Zo kan je aangeboden wegwerpbestek vermijden.

4. Neem je eigen bamboe bestek mee als je streetfood koopt. Zo kan je aangeboden wegwerpbestek vermijden.

5. Lokale cocktails proeven? Neem een metalen rietje mee en gebruik deze in het café.

6. Van plan om te gaan winkelen? Neem een tas mee om je aankopen in te doen.

7. Schaf een roestvrijstalen waterfles aan die jarenlang meegaat en steeds bijgevuld kan worden met drinkwater.

8. Geen zuiver drinkwater tijdens bijvoorbeeld een wandeltocht? Overweeg waterzuiveringstabletten of een UV-desinfectie lamp – een klein, lichtgewicht voorwerp dat met behulp van ultraviolet licht bacteriën, virussen en protozoa (parasieten) in water vernietigd.

Duurzame stijl

Voor sommige mensen is het hebben van een ‘outfit van de dag’ op vakantie zelfs belangrijker dan wat ze thuis willen dragen. Dat wil niet zeggen dat de outfit van de dag geen duurzame keuze kan zijn. Een manier om duurzaam te shoppen is door fast-fashion te vermijden, maar met een beetje verstand van duurzaamheid kun je ook je koffer bewust inpakken:

9. Pas het capsule wardrobe concept toe: met een paar veelzijdige kledingstukken kun je verschillende combinaties maken.

10. Neem minder kleding mee en was op reis. Veel accommodaties hebben een wasservice of hebben een wasserette in de buurt. Daarnaast is er tegenwoordig een overvloed aan milieuvriendelijke wasmogelijkheden. Van wasmiddel vellen en -strips tot hervulbare opties om thuis over te gieten in kleine meeneemverpakkingen voor op reis.

Je kunt zoals ongeveer een derde (30%) van de Nederlandse reizigers eigen producten meenemen om je impact te beperken. Of als je gewoon op zoek bent naar een paar slimme alternatieven om bewuster te zijn tijdens je volgende reis, is nadenken over wat je meeneemt in je koffer een goede manier om je impact op het milieu te beperken, zelfs nog voordat het echte reizen begint.