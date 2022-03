10 tips tegen liefdesverdriet

Verdriet en lijden beïnvloeden iedereen anders omdat we allemaal uniek zijn. Er is geen wondermiddel voor liefdesverdriet. Het is een probleem dat door ieder afzonderlijk moet worden opgelost. De volgende tien adviezen kunnen je helpen je pijn te beheersen en te overwinnen:

Tip 1: Absoluut geen contact met je ex

Liefdesverdriet overwinnen ondanks contact werkt niet: Het is belangrijk om de ex-partner na een relatiebreuk zoveel mogelijk te vermijden, vooral in de vroege stadia, omdat dit tot nog meer liefdesverdriet leidt. Dit zal je helpen de pijn van scheiding te overwinnen. Wanneer je je ex weer ziet, zul je vol optimisme zijn, maar ook spanning en angst ervaren. Hoe meer tijd je in het verleden doorbrengt, hoe meer tijd je besteedt aan het hopen op verzoening, wat zelden voorkomt.

Het accepteren van de scheiding en het voltooien van de eerste fase van rouw kost tijd. We moeten het dus lang volhouden. Houd je hoofd omhoog en als je je down voelt, weersta dan de drang om contact op te nemen met je ex om zijn stem te horen. De tijd zal jullie beiden helpen wennen aan de nieuwe situatie. Als de littekens zijn genezen, is contact of zelfs vriendschap mogelijk. Dit vereist echter een pauze aan beide kanten.

Tip 2: Omarm je verdriet en schreeuw

We moeten eerst onze liefdesverdriet erkennen als we het willen overwinnen. Het simpelweg negeren of onderdrukken van bepaalde gevoelens zal je problemen niet oplossen. Want als je de pijn weg wilt, gaat het niet weg. Daarom is het prima om wat hartzeer en verdriet te ervaren in de dagen en weken na de breuk. Er is niets mis mee om jezelf een tijdje verdrietig of depressief te laten zijn. Het is belangrijk dat we onze gevoelens uiten. Want alleen zo kunnen we de scheiding goed verwerken.

Tip 3: Het is goed om erover te praten

Veel mensen, vooral in de vroege stadia van liefdesverdriet, willen niet praten over de breuk en isoleren zich liever. Praten met vrienden en familie over je woede en verdriet kan heel nuttig zijn. Als je merkt dat iemand je aandacht schenkt, is het meestal voldoende om je beter te voelen.

Tip 4: Ontdek nieuwe interesses en passies

Beide partners in een relatie moeten bereid zijn om compromissen te sluiten en rekening met elkaar te houden. Ze hebben geen onbeperkte vrije tijd om te doen wat ze willen. Positief is dat je nu meer vrije tijd hebt om de dingen te doen die je eerder wilde doen, maar niet kon doen omdat je partner er was.

Nu heb je meer vrije tijd om dingen te doen die je hebt uitgesteld of om nieuwe interesses te ontdekken. Je kunt afgeleid worden, plezier hebben en je zelfvertrouwen vergroten – allemaal tegelijkertijd.

Wat stond er op je lijst met langetermijndoelen? Wat dacht je van een kookavond voor vrouwen? Wat dacht je van een avondje stappen met je beste vriendin? Wat dacht je van een dansles of een Pilates les? Is het tijd om een ​​tweede taal te leren? Of wat dacht je van een kanotocht of een avontuurlijk weekend? Aarzel niet – gewoon doen!

Tip 5: Neem de tijd om te ontspannen en jezelf in de watten te leggen

Alle positieve dingen in ons leven zijn plotseling bovenaan onze prioriteitenlijst beland. Doe iets goeds voor jezelf en neem wat tijd voor jezelf, er zijn talloze mogelijkheden waar je gebruik van kunt maken. Sauna, massages, kapper en cosmetische bezoeken zijn net zo goed mogelijk als shoppen of dineren in een leuk restaurant. Trakteer jezelf op iets! Verwennerij van lichaam en geest verlicht stress en bevordert ontspanning. Precies wat we nu nodig hebben!

Tip 6: Ga sporten

Door te sporten om jezelf af te leiden van je kwalen, kun je je hoofd leegmaken. Laat een zucht van verlichting los. Het maakt niet uit van welke sport je houdt. Alleen je activiteitsniveau is belangrijk. Het heeft antidepressieve eigenschappen en na verloop van tijd produceren de hersenen chemicaliën die geassocieerd worden met plezier.

Tip 7: Maak een lijst van je gevoelens en gedachten

Het opschrijven van je gedachten en gevoelens is nuttig. Schrijf in je dagboek over de dingen die je verdrietig maken. Een dagboek bijhouden is goed voor de gezondheid van onze geest. Het resultaat is dat we ons ontdoen van negatieve gedachten. Het maakt het gemakkelijker om dingen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Op de momenten dat onze geest ronddraait, kan schrijven ons helpen dit alles te begrijpen.

Tip 8: Ontdoe je van negatieve gedachten en gevoelens

Een andere nuttige strategie om het einde van een relatie het hoofd te bieden, is de tijd samen te vergeten. Scheid jezelf van alle memorabilia van je ex-partner, inclusief foto’s, kaarten en geschenken van jubilea of ​​verjaardagen. Alles wat je aan de relatie doet denken, moet in een grote doos worden verpakt en op zolder of in de kelder worden bewaard. Als je minder dingen in huis hebt om je aan je ex te herinneren, zal het veel gemakkelijker voor je zijn om jezelf af te leiden van je liefdesverdriet.

Tip 9: Ga op reis met je vriendinnen

Afleiding is goed. Bovendien zijn onze vrienden en hobby’s een grote afleiding. Wat dacht je van op vakantie gaan? Je kunt met je beste vriendin naar het strand gaan en een paar dagen ontspannen in de zon. Bergbeklimmen of skiën zijn andere opties. Een verandering van omgeving kan wonderen doen voor onze geestelijke gezondheid door ons af te leiden van duistere gedachten. Blijf niet alleen thuis zitten, ga naar buiten en doe iets! En als je vrienden geen tijd hebben, zijn georganiseerde reizen voor singles een prima alternatief. Je ontmoet zeker nieuwe mensen en misschien zelfs Mr. Right, wie weet?

Tip 10: Zelfreflectie en zelfkennis

Om gelukkig te zijn, moeten we eerst in vrede met onszelf zijn. Daarom is het belangrijk dat we ons gevoel van eigenwaarde verbeteren. Zelfreflectie kan nuttig zijn om ons handelen te begrijpen. Misschien kunnen we zelfs iets van de relatie leren als de pijn eenmaal is gezakt en kunnen we deze rationeel en objectief analyseren. Controleer nogmaals je laatste relatie om te zien hoe je toekomstige relaties zou willen.